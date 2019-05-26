Pazaryeri Belediye Başkanı Pazar Esnafının Sorunlarını dinledi Bilecik Pazaryeri Belediye Bakanı Zekiye Tekin ilçede kurulan Pazaryerinde Pazar esnafının sorunları dinledi.

Bilecik Pazaryeri Belediye Bakanı Zekiye Tekin ilçede kurulan Pazaryerinde Pazar esnafının sorunları dinledi.

Başkan Tekin Pazaryeri ilçesinde kurulan Pazaryerinde pazarcı esnafını ziyaret etti ve pazarcı esnafının sorunlarını dinledi esnafları tek tek dolaşan Başkan Tekin, “Pazarcı esnaflarımız ile onların sorunlarını dinledik, Pazaryeri Belediyesi olarak bizden isteklerini dile getiren esnaflarımızdan olumsuz bir şikayet gelmemesi bizleri mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

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