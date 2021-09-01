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‘Pazartesi sendromu’ diye bir şey var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Avrupa ‘Pazartesi sendromu’ diye bir şey var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Avrupa

‘Pazartesi sendromu’ diye bir şey var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Daha önce yapılan araştırmalar pazar gününden itibaren insanların pazartesi stresine girdikleri ortaya çıkarmıştı. Ancak Leipzig Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yapılan bir araştırma bilinenin aksine insanların pazartesi günüyle salı veya çarşamba arasında bir fark göremediğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 05:52:00 -
‘Pazartesi sendromu’ diye bir şey var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

BİLİM insanı Oliver Weigelt ve ekibi 87 denek üzerinde uzun süreli bir çalıma yaptı. Buna göre her bir denek, hafta sonu ve hafta içi günlük tuttu. Günlükte, sabah, öğle ve akşam saatlerindeki motivasyonlarını, uyku düzenlerini, hislerini ve çalışma enerjilerini yazmaları ve derecelendirmeleri istendi. Denekler, özellikle akşamları gün içindeki iş yoğunluğu ve stresin etkilerini not ettiler. Araştırmanın sonucu ise ‘Journal of Organizational Behavior’ adlı dergide yayımlandı.

Kişinin işi sevmesiyle alakalı

Araştırma sonucuna göre denekler pazartesi günlerini salı veya çarşambadan ayrı olarak değerlendirmedi. Deneklerin verilerine göre ‘Pazartesi sendromu’ tespit edilmedi. Ancak cuma ve hafta sonu gün içindeki huzur ve enerjinin daha yüksek olduğu gözlendi. Araştırmaya göre pazar gününün yoğun enerjisiyle pazartesi arasındaki yüksek fark insanların pazartesini çok kötü bir gün olarak algılayıp değerlendirmelerine neden oluyor. Pazartesi günü enerjinin düşük olmasının nedeni ise kişinin iş stresiyle ve yaptığı işi sevip sevmemesiyle ilgili.

 

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