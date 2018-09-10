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İstanbul'da 17 Eylül Pazartesi toplu taşıma araçları saat kaçtan kaça kadar ücretsiz

17 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma araçlarının 06:00-14:00 saatleri arasında ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:36
İstanbul'da 17 Eylül Pazartesi toplu taşıma araçları saat kaçtan kaça kadar ücretsiz

17 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma araçlarının 06:00-14:00 saatleri arasında ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

İBB Meclisi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin saat 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17  Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecekYarı yıl  tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacakİkinci kanaat dönemi  ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 10 Eylül itibariyle başladı. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:36
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