İstanbul'da 17 Eylül Pazartesi toplu taşıma araçları saat kaçtan kaça kadar ücretsiz

17 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma araçlarının 06:00-14:00 saatleri arasında ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

İBB Meclisi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin saat 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 10 Eylül itibariyle başladı.