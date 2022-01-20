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Korona Virüs Pazartesi günü başlayacak! Dünyada bir ilk olacak
Korona Virüs

Pazartesi günü başlayacak! Dünyada bir ilk olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü itibariyle 2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşı uygulamasının başlatılacağını belirterek "mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 14:35:00 -
Pazartesi günü başlayacak! Dünyada bir ilk olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

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