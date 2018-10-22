Pazarspor oyuncuları kaza yaptı!  Pazarspor oyuncularının sağlık durumu nasıl?

Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekibi Pazarspor kafilesini taşıyan minibüsün Derepazarı Sandıktaş köyü D-10 Karadeniz Sahil Yolu'nda devrildiği kazada, antrenörler Fatma Badoğlu ve Oğuzcan İnce, sporcular Tuğba Çiçek, Seden İşgören, Mehtap Tezkorkmaz, Özlem Sürek, Elif Tercuman, Bilge Birben, İlke Şen, İremcan İnce, Tülay Kibaroğlu, Çiğdem Dedecan ve Michaelaevnive Mağba yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bodrum Yalıkavak ekibi ile deplasmanda mücadele eden Pazarspor ardından havayolu ile geç saatlerde Trabzon'a geldi. Buradan karayolu ile Rize'ye hareket eden sporcuları taşıyan Berkant Baynazoğlu yönetimindeki 53 HL 144 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derepazarı Sandıktaş köyü D-10 Karadeniz Sahil Yolu'nda sabaha karşı devrildi. Kazada sürücü Baynazoğlu ile antrenörler Fatma Badoğlu ve Oğuzcan İnce, sporcular Tuğba Çiçek, Seden İşgören, Mehtap Tezkorkmaz, Özlem Sürek, Elif Tercuman, Bilge Birben, İlke Şen, İremcan İnce, Tülay Kibaroğlu, Çiğdem Dedecan ve Michaelaevnive Mağba yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sporcuların bazılarında kırıklar ile vücutlarında kesiklerin bulunduğu ancak genel olarak sağlık durumunlarının iyi olduğu, sürücü Berkant Baynazoğlu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.