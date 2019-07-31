0553 313 94 23

Pazarlar’da metruk binalar temizleniyor

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde çökme tehlikesi bulunan metruk binaların yıkımına başlandığı bildirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:25
Pazarlar’da metruk binalar temizleniyor

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde çökme tehlikesi bulunan metruk binaların yıkımına başlandığı bildirildi.


Pazarlar İlçe merkezinde bulunan metruk binalar olarak adlandırılan eski binalar, yağmurların etkisi ile tehlike arz etmeye başlaması ile birlikte Pazarlar Belediyesi Fen İşleri ekiplerince alınan gerekli tekbirler sonrasında iş makineleri tarafından yıkılıyor.


İçinde durulmayan, sahipleri veya varisleri tarafından terk edilen ve göçme tehlikesi olan metruk evler ile ilgili başlatılan çalışma hakkında İHA’ya bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “İlçe merkezimizde bulunan metruk diye adlandırılan eski binaların yıkımlarına başladık. Bu tür binalar olası yangın tehlikesi, deprem ve yoğun yağışlarda tehlike içeriyor. Can ve mal tehlikesi açısından bu binaların yakınında bulunan binaların ve yanından geçen insanlarımıza zarar vermemesi için metruk binaların sahiplerinden veya varislerinden olur alarak yıkımlarını Belediyemiz Fen İşleri ekiplerince gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hem şehrimizin görselliğine katkı sağlıyoruz hem de metruk bina sahiplerine yardımcı oluyoruz. İlçemizde yıllardır halkımızın can güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlçe halkımızın ve hane sahiplerinin anlayışı için teşekkür ederim. İlçemizi daha güzel ve yaşanabilir hale birlikte getireceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de "Köyümüzde Şenlik Var"
    1. Burhaniye’de "Köyümüzde Şenlik Var"
    2. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde..
    3. Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi
    4. Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin..
    5. Kadın girişimciler kot giysileri..
    6. Bedenimiz için K vitamini neden önemli?
    7. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    8. BirGün yazarından Kurban Bayramı için..
    9. Gram altın 253,9 lira seviyelerinde
    10. Temassız ödemelerde işlem limiti 120..
    11. (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını..
    12. Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı
    13. İmplant sonrası diş bakımına dikkat
    14. Dış ticaret istatistikleri (2)
    15. Adana'da akaryakıt kaçakçılığı..
    16. Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk..
    17. Göz altı çukurlarına dikkat
    18. Burhaniye’de Çocuk Koruma Koordinasyon..
    19. Küflü ekmekleri vatandaşa..
    20. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt..
    21. Burundaki şekil bozukluğuna dikkat
    22. GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde
    23. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    24. Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri..
    25. Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı..
    26. Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile..
    27. Almanya'da perakende satışlar..
    28. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    29. Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile..
    30. (Özel Haber) Simge Aköz: "Çin’de..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak