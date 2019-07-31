Pazarlar’da metruk binalar temizleniyor

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde çökme tehlikesi bulunan metruk binaların yıkımına başlandığı bildirildi.

Pazarlar İlçe merkezinde bulunan metruk binalar olarak adlandırılan eski binalar, yağmurların etkisi ile tehlike arz etmeye başlaması ile birlikte Pazarlar Belediyesi Fen İşleri ekiplerince alınan gerekli tekbirler sonrasında iş makineleri tarafından yıkılıyor.

İçinde durulmayan, sahipleri veya varisleri tarafından terk edilen ve göçme tehlikesi olan metruk evler ile ilgili başlatılan çalışma hakkında İHA’ya bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “İlçe merkezimizde bulunan metruk diye adlandırılan eski binaların yıkımlarına başladık. Bu tür binalar olası yangın tehlikesi, deprem ve yoğun yağışlarda tehlike içeriyor. Can ve mal tehlikesi açısından bu binaların yakınında bulunan binaların ve yanından geçen insanlarımıza zarar vermemesi için metruk binaların sahiplerinden veya varislerinden olur alarak yıkımlarını Belediyemiz Fen İşleri ekiplerince gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hem şehrimizin görselliğine katkı sağlıyoruz hem de metruk bina sahiplerine yardımcı oluyoruz. İlçemizde yıllardır halkımızın can güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlçe halkımızın ve hane sahiplerinin anlayışı için teşekkür ederim. İlçemizi daha güzel ve yaşanabilir hale birlikte getireceğiz" dedi.