Pazarlar’da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, 2019 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 9 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek 9 hacı adayı için ilçe Cumhuriyet Meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Törende okunan Kur’an-ı Kerim, ilahi ve duanın ardından İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu tarafından hac ibadetinin önemli bir ibadet olduğunun altı çizildi.

Törende konuşan Pazarlar İlçe Müftüsü Hasankahyaoğlu, "Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hacı adaylarımız bizlerden de kutsal topraklara selam götürmelerinive bizler içinde dua etmelerini arzu ediyoruz. Allah herkese hacca gitmeyi nasip etsin" dedi.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları din görevlileri, yakınları ve vatandaşlar tarafından dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.