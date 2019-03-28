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Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu bez torba

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu bez torba

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.


Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan,vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği alışveriş çantalarını ilçe içerisinde belirlenen noktalarda vatandaşlara dağıttı.


Belediye Başkanı Cavit Erdoğan yaptığı açıklamada, "Çevreyi koruma bilincinin oluşturulması ve toplum geneline yaygınlaştırılması için halkımıza bez çanta dağıtımı yaptık. Bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevremize, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz, çocuklarımız ve daha güzel bir dünya için uygulamayı hep birlikte destekliyoruz.Belediyemiz tarafından temin edilen ve üyesi olduğumuz Kütahya Katı Atık Birliğinden gönderilen bez çantaları halkımıza dağıtımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
  1. doğa

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