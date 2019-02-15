0553 313 94 23

Pazarda sebze meyve çalan hırsızlar kamerada

Mersin’in Mut ilçesinde satılmak üzere pazar tezgahlarına konulan sebze meyve ve çerezler gece 3 şüpheli tarafından çalındı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:37
Pazarda sebze meyve çalan hırsızlar kamerada

Mersin’in Mut ilçesinde satılmak üzere pazar tezgahlarına konulan sebze meyve ve çerezler gece 3 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.


İlçede her hafta Cuma günleri kurulan pazara perşembe akşamı gelen esnaf, sebze meyveleri tezgahlarına bıraktıktan sonra sabah satış yapmaya başlıyor. Dün gece de Kale Mahallesi’ndeki pazara gelen kimliği tespit edilemeyen 3 kişi, esnafın tezgahına koyduğu sebze, meyve ve çerezleri çaldı. Sabah pazar yerine geldiklerinde mallarının çalındığı gören esnaf şok oldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, kamera kayıtlarından eşkalini belirlediği hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Pazarcı Hüseyin Şahin, “Gece tezgahtan çerezlerim çalınmış. Birkaç haftadır bu hırsızlık devam ediyor. Yetkililer tarafından buna bir önlem alınması lazım” dedi.


Mut Pazarcılar Derneği Başkanı Hidayet Vurgun ise "İlçemizdeki cuma pazarında her hafta hırsızlık olayları oluyor. Kendimiz mallarımızı koruma altına alamıyoruz. Bu konuda yetkililerin daha duyarlı olması ve önlem almasını istiyoruz. Bize ne emniyet nede belediye yetkilileri yardımcı olmuyor. Mağduruz bu konuda yetkililerin bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
    1. Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5..
    2. Jandarmadan ruhsatsız silah baskını
    3. Okul Sağlığı bilgilendirme toplantısı
    4. OMÜ’den İSG protokolü
    5. Mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri..
    6. Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür..
    7. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    8. Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    9. Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret
    10. Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği..
    11. Taksim Trio, Akıngüç sahnesinde
    12. Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    13. Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
    14. Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"
    15. 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de..
    16. Kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor
    17. İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi
    18. Midyat’ta terör propagandası yapan 1..
    19. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den..
    20. Afganistan’da zulüm devam ediyor!
    21. Antalya’da alabora olan teknede can..
    22. Samsun "butik çikolata" işine giriyor
    23. FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde..
    24. Okullararası Kick- Boks Müsabakaları..
    25. Bakan Pekcan: "Tahkimde uzmanlaşmak..
    26. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    27. NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce..
    28. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    29. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    30. Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi