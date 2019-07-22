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Pazarda denetim

Ergene Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında hijyen denetimi, ürün etiketi kontrolü, yıllık vize kontrolü ve tartı kilo kontrolleri yapıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:22
Pazarda denetim

Ergene Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında hijyen denetimi, ürün etiketi kontrolü, yıllık vize kontrolü ve tartı kilo kontrolleri yapıldı.


İlçenin esenlik, sağlık, huzur ve düzenini sağlamakla görevli olup, bu amaçla çıkartılmış yasalardaki belediye emir ve yasaklarına riayet etmeyenler hakkında öngörülen ceza ve yaptırımları uygulayan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılın belirli dönemlerinde Ergene ilçesinde periyodik olarak gerçekleştirdiği pazar denetimlerine devam ediyor. Ergene’de kurulan semt pazarlarında yapılan denetim ve kontrollerde hijyen denetimi, ürün etiketi kontrolü, yıllık vize kontrolü ve tartı kilo kontrolleri yapılıyor.


Kanun kapsamında pazar yerlerinde satılan ürünlerin doğru gramajda vatandaşlara satışı konusunda zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapıldığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşların daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla Ergene İlçemizde kurulan semt pazarlarında Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı olan ekiplerimiz Pazar tezgahlarında bulunan terazilerin doğru ölçüm yapıp yapmadığı, hijyen denetimi, ürün etiketi kontrolü ve yıllık vize kontrollerinde bulundu. Halk sağlığı açısından Pazar denetimleri büyük önem taşıyor. Halkımızın sağlığı her şeyin üstündedir.Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimler aralıksız bir şekilde devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:22
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