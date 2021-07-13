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Pazarda aşı standı açıldı
Korona Virüs Pazarda aşı standı açıldı
Korona Virüs

Pazarda aşı standı açıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için üretici pazarında stant kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 23:10:00 -
Pazarda aşı standı açıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salı günleri kurulan üretici pazarında, aşı olmak isteyen vatandaşlar için çalışma başlattı.

Pazara gelen vatandaşlara aşı olmak isteyip istemediklerini soran sağlık ekipleri, isteyenlere aşı yaptı.

Pazar yerinde aşılama

Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı.

Seferihisar Belediyesi zabıta birimleri de anons yaparak vatandaşları aşı standına davet etti.

Aşı olan vatandaşlardan Yakup Akyürek, Sinovac aşısının üçüncü dozunu pazar yerinde yaptırdığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımız aşısını yaptırsın. Çok güzel bir uygulama memnun olduk." dedi.

Aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlara da Seferihisar Sağlık Grup Başkanı Kamil Kırant tarafından bilgi verildi.

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