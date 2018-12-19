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Pazarda alışveriş yapan kadının başından vurulması

Çanakkale'de, halk pazarında alışveriş yapan bir kadının, silahlı kavga sırasında başına kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:42
Pazarda alışveriş yapan kadının başından vurulması

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, halk pazarında iki kişinin tartışması sırasında arada kalan bir kadının silahla başından vurularak yaralanması olayının şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün kentte kurulan halk pazarında alışveriş yapan Filiz Çayırlı'yı (35) başka bir kişi ile tartıştığı sırada başından silahla vurarak yaralayan şüpheli Hasan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, yaralı Filiz Çayırlı'nın tedavisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sürüyor.

- Olay

Aralarında husumet bulunan arkadaşıyla pazar yerinde kavga eden Hasan T, silahıyla 3 el ateş etmiş, bu sırada alışveriş yapan Filiz Çayırlı, merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir kişinin de sırtından yaralandığı olayın ardından Hasan T, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:42
  1. Çanakkale

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