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Pazarcılar Odası’nın gündemi yeni pazar yeri

Cumhur ittifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası’nı ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 09:58
Pazarcılar Odası’nın gündemi yeni pazar yeri

Cumhur ittifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Ergün, Perşembe pazarının eski yerine taşınması noktasında çalışmalara başlanıldığını belirterek, yeni pazar yeri konusunda çalışmaların önümüzdeki süreçte yapılacağını söyledi.


31 Mart’ta yapılacak olan seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhur ittifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odasını ziyaret etti. Başkan Ergün’e ziyarette MHP Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Güzgülü ile İl Başkanvekili Recep Özkan ve parti teşkilatı eşlik etti. Başkan Ergün ziyarette oda başkanı Halim Şener ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, “10 yıldır Manisa’da en iyi şekilde hizmetlerini devam ettiren Cengiz Ergün Başkanımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamı diliyorum. Biz pazarcılar olarak zor günler yaşadık ama hepsini atlattık. Perşembe pazarının da eski yerine taşınması noktasında teşekkür ediyoruz” dedi.


Pazarcı esnafı olarak ayakta durabilmek için kaliteli yerlere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Oda Başkanı Şener, “Bu konuda başkanımızdan beklediğimiz Manisa’da pazar yerleri konusunda öncelik vermesini istiyoruz” dedi.



Mevcut proje tekrardan masaya yatırılacak


Pazarcıların sıkıntısının 10 senedir gündemlerinde olduğunu belirten Cumhur ittifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Büyükşehir belediyesi olmamızın ardından eski garaj yeni projeyi planlamıştık. Geçtiğimiz aylarda bir yasa çıktı. İhalesini yapmış olsanız dahi başlanmamış yatırımlar varsa bunların tamamının durdurulma kararı bize ulaştı. Bu projemiz 170 bin metrekarenin üzerinde bir inşaatı ve 300 milyonun üzerinde bir yatırımdı. Ancak ülkemizin içerinde bulunduğu şatlar nedeniyle inşaat maliyeti 500 milyona çıkma noktasına gelmişti. Firmanın talebi ve kurumun da onayıyla sözleşme feshedildi. Yeri 10 gün önce firmadan teslim aldık. Mevcut projeyi de değerlendirme noktasında tekrar masaya yatıracağız. Daha hesaplı bir sosyal kültürel salonların olduğu, esnafın olacağı, kapalı pazar yerinin olacağı bir proje düşüncesindeyiz” dedi.



Pazaryeri müjdesi


Pazarcıları eski yerlerine taşınacağı müjdesini veren Başkan Ergün, “Ekipmanlarımızı alana sokarak gerekli çalışmayı başlattık. Mevcut 35 bin metrekarelik alanın pazar yeri olarak kullanılması noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Yan tarafında da bin 500 araçlık otoparka tekabül edecek boş alan var. Oranın da taş döşemesi başlıyor. En kısa sürede orada pazar yerini tekrar kullanacağız. Yeni bir proje alternatifini üretinceye kadar mevcut alanın pazar yeri ve ücretsiz otopark olarak kullanma kararı aldık. MASKİ de yağmur suyu konusunda çalışmalarını yapıyor” diye konuştu.


Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Şener’e ziyaret anısına çini vazo hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:58
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