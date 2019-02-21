Pazarcılar: “Fide, gübre ve mazot fiyatları düşürülmeli”

Çevre illerden gelerek Sinop’ta pazar yerinde satış yapan üreticiler, fiyatların düşmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiği görüşünde.

Fiyatların düşmemesi hakkında konuşma yapan Sinop Pazaryeri esnafı Menderes Bilgin, “Mesele haldeki insanları takip edip fiyatları indirin demek değil, mesele mazot, gübre ve fide fiyatlarını düşürmek. O zaman maliyetler düşeceği için satış fiyatlarımız zaten düşecek. Yerli fide hep kalktı zaten, yerli gübre kalktı. Fideyi de gübreyi de ithal alıyoruz. Fideler hem pahalı hem de tek kullanımlık. Yerli fidelerde tohumunu çıkartıp tekrar yetiştirebiliyoruz ama ithal fideleri kullanamıyoruz” dedi.

Devlet desteğinin çiftçilere yetersiz olduğunu belirten üretici ve Sinop Pazaryeri esnafı Oğuzhan Yıldırım ise, “Türkiye 4 mevsim yetiştiricilik yapılabilecek bir ülke fakat yapamıyoruz. Ben Bafralıyım, Bafra yüksek üretim yapılabilen bir bölgeydi. Devlet artık yeteri kadar çiftçiye destek yapmıyor. Benim çiftçi belgem olduğu halde verilen desteklerin hiçbirini alamıyorum. Bin kişi başvuruyorsa ancak 4 ya da 5 kişi destek alabiliyor. Ben karpuz yetiştiriyorum mesela, önceden 1,25 TL’ye aldığım karpuz fidesini şimdi 2,5 TL’ye alıyorum. Önceki senelerde 50 dönüm karpuz ekiyordum, bu sene bu fiyatlardan sonra 10 dönüme düşürdüm ve benim gibi kaç tane yetiştirici de öyle yapacak. Yerli üretim artana kadar pazar fiyatları düşmeyecek, düşemez zaten” diye konuştu.

Sinop Kapalı Pazaryeri’nde sebze meyve fiyatları şu şekilde:

Patates - soğan 5 TL, muz 7,5 TL, portakal 2,5 - 3 TL, ayva-armut 3,5 TL, havuç - turp - kelem 3,5 TL, elma 2,5 - 4 TL, domates 4-5 TL, salatalık 7 TL, patlıcan 8 TL, biber 8 - 10 TL.