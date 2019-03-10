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Pazarcık Seçim Bürosunun açılışı gerçekleştirildi

Pazarcık Seçim Bürosunun açılışını gerçekleştiren AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, 31 Yerel ve Mahalli İdareler seçiminde Türkiye’de rekor oy çıkaracaklarını, Pütürge’ye hizmet alanında da rekor bir yatırımı gerçekleştireceklerini ifade etti.

10 Mart 2019 Pazar 16:04
Pazarcık Seçim Bürosunun açılışı gerçekleştirildi

Pazarcık Seçim Bürosunun açılışını gerçekleştiren AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, 31 Yerel ve Mahalli İdareler seçiminde Türkiye’de rekor oy çıkaracaklarını, Pütürge’ye hizmet alanında da rekor bir yatırımı gerçekleştireceklerini ifade etti.


Yapılan açılış törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Koca, AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge İlçe teşkilatı, AK Parti sevdalıları ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni öncesi açıklamada bulunan protokol seçim bürosunun Pütürge’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.


Açılış konuşmalarını gerçekleştiren AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük yaptığı, “31 Mart’ta Pütürge Türkiye’de rekor kıracak. Aynı zamanda Pütürge’ye hizmet almanın da da rekor kırmayı planlıyoruz. Yapacağımız her çalışma, her yatırım, her çaba Pütürgemiz için olacak. Pütürge bizim sevdamız, Pütürge yurdumuz, baba ocağımız. Pütürge ile ilgili yapacağımız çalışmalarımız, yatırım projelerimiz, planlarımız hazır durumda ve seçildiğimiz 1 Nisan sabahı bu çalışmalarımızı beklemeksizin devreye koyacağız. Pütürge’yi hak ettiği yere, hak ettiği hizmet ve yatırımlara kavuşturacağız. Seçim büromuzun da bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:04
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