0553 313 94 23

Pazarcı esnafın yüzü gülüyor

Meyve ve sebzenin fiyatlarının düşmesi ve satışların artması, pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Pazarcı esnafın yüzü gülüyor

Meyve ve sebzenin fiyatlarının düşmesi ve satışların artması, pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.


Bir süredir meyve ve sebzede görülen yüksek fiyatlar, yaz aylarının gelmesi ve üretimin çoğalmasıyla düşüşe geçti. Tezgahlarda yerlerini alan taze meyve ve sebzenin fiyatlarının hemen hemen yarı yarıya düşmesi, satışların artmasını sağladı. Satışlardaki artış ise pazarcı esnafının yüzünü güldürdü. Müşterilerin fiyatlardan memnun olduğunu ve fiyatların bazen günlük bile düştüğünü söyleyen pazarcılar, önümüzdeki günlerde de satışların daha da artmasını beklediklerini belirtti.


40 senedir tezgahında sebze satışı yapan pazarcıZafer Uludağlar, “Fiyatlar düşüşte ve şu an tam rayına oturdu. Fiyatlar şu durumda beklediğimiz normal seyrine döndü. Müşterilerin de bu fiyatlardan, eskiye nazaran memnun olması gerekiyor. Tezgahlarda bulunan ürünlerin en pahalısı 5 lira zaten. Yani fiyatlar ortama göre normal şu anda. Satışlarımız da şu anda iyi gidiyor. Bundan iyisi can sağlığı ama satışlardan daha iyiye gideceği yönünde bir beklentimiz var. Daha iyi olması lazım” dedi.


Piyasanın hareketlenmesi için satışların artmasının değil fiyatların düşmesinin gerektiğini belirtenTahsin Çalışkan, “Fiyatlarda artış yok aksine düşüş var. Müşteriler de memnun fiyatlardan. Bir hafta öncesinde biberler 8-9 liradan satılıyordu onun fiyatı da 4 liraya düştü. Piyasada hızlı bir gidiş yok normal gidiyor satışlarımız da. Beklentimiz de fiyatların düşmesi. İnşallah daha da düşer fiyatlar. Satış artacak diye bir kaide yok, fiyatların düşmesi önemli” ifadelerinde bulundu.


Karpuz tezgahı bulunan Nuh Oral ise, “Son 3 haftadır işler iyi ve müşteri de fiyatlardan çok memnun. Fakat bir anda fiyatlar yükselişe geçti. Şu anda bir yükselme olduğu için, fiyatların düşmesine ilişkin bir beklentimiz var” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk futbolu 3 sene içinde kurtulabilir"
    1. "Türk futbolu 3 sene içinde..
    2. Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan..
    3. Meme kanseri sonrası yüz güldüren..
    4. İlk kez ortaya çıktı! İşte şanlı..
    5. BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için..
    6. ANALİZ - İngiltere'de korkulan..
    7. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD’yi..
    8. E.Y. Malatyaspor, Teenage Hadebe ve..
    9. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    10. ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep..
    11. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    12. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    13. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    14. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    15. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    16. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    17. 191 Kadın katıldı
    18. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    19. Rize'de tarihi kemer köprü..
    20. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    21. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    22. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    23. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    24. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    25. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    26. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    27. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    28. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    29. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    30. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"