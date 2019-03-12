Pazar yerinde İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar alışverişi kesti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında, pazar yerinde belediye hoparlörlerinden aniden İstiklal Marşı okundu. Duyarlılık gösteren vatandaşlar ve esnaf, alışverişi keserek İstiklal Marşı’nı okudu.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla sosyal deney gerçekleştirildi. Sosyal deney kapsamında vatandaşlardan habersiz belediye hoparlörlerinden Alaşehir pazar yerinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. İstiklal Marşı’na duyarlılık gösteren vatandaşlar ve pazarcı esnafı alışverişi keserek İstiklal Marşı’nı okudu. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibi de etkinlikte yer aldı. Vatandaşların İstiklal Marşı’na duyarlılık göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Uçak, "Alaşehirli vatandaşlarımızın bu anlamlı günde böyle duyarlı olması beni çok duygulandırdı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi Allah bir daha böyle bir marş yazdırmasın" dedi.