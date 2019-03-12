0553 313 94 23

Pazar yerinde İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar alışverişi kesti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında, pazar yerinde belediye hoparlörlerinden aniden İstiklal Marşı okundu.

12 Mart 2019 Salı 15:31
Pazar yerinde İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar alışverişi kesti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında, pazar yerinde belediye hoparlörlerinden aniden İstiklal Marşı okundu. Duyarlılık gösteren vatandaşlar ve esnaf, alışverişi keserek İstiklal Marşı’nı okudu.


Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla sosyal deney gerçekleştirildi. Sosyal deney kapsamında vatandaşlardan habersiz belediye hoparlörlerinden Alaşehir pazar yerinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. İstiklal Marşı’na duyarlılık gösteren vatandaşlar ve pazarcı esnafı alışverişi keserek İstiklal Marşı’nı okudu. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibi de etkinlikte yer aldı. Vatandaşların İstiklal Marşı’na duyarlılık göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Uçak, "Alaşehirli vatandaşlarımızın bu anlamlı günde böyle duyarlı olması beni çok duygulandırdı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi Allah bir daha böyle bir marş yazdırmasın" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saros Körfezi’ne batırılacak dev uçak Keşan’a getirildi
    1. Saros Körfezi’ne batırılacak dev uçak..
    2. AB'den BAE'ye kötü haber! Listeye..
    3. Umman ve İngiltere'den ortak askeri..
    4. Mehmet Akif Ersoy Bosna Hersek'te anıldı
    5. İsrail'de şarkı söyleyen Tunuslu..
    6. İş adamı, Silivri'deki villasında..
    7. 8 Mart'ın iğrenç pankartlarına,..
    8. AK Parti'nin Beylikdüzü Mitingi
    9. Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda..
    10. Hayvan çiftliğinde kaçak göçmen..
    11. Güvercin sevdalısı adam elektrik..
    12. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    13. Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ
    14. ÖSYM açıklama yaptı | 2019 KPSS sınavı..
    15. Aynı iş yeri bir günde iki silahlı..
    16. Recep Akdağ ve Av. Şeyma Döğücü’den..
    17. Samsun Valisi Osman Kaymak, tahta..
    18. Başkan Kayda: Cumhur İttifakı olarak..
    19. Kırklareli’de kaçak kazıya suçüstü
    20. Darbe bildirisinde imzası olduğunu..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü