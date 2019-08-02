Pazar servisi aracı ilk seferini Başkan Atay’la yaptı

Efeler Belediyesi ‘Ücretsiz Pazar Servis Aracı’ ile pazar yeri olmayan mahallelerdeki vatandaşa bugün iki araçla hizmet sağlamaya başladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay,seçim zamanı açıkladığı ‘Ücretsiz Pazar Servis’i bugün İstiklâl Mahallesi’nden başlatıldı. Sefer öncesinde durağa gelen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını dile getiren halka seslenen Başkan Atay; “Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına yoğun çalışma içerisindeyiz. Merak etmeyin, Efeler’e yapmamız gerekenlerin farkındayız. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak sizlere hizmet sağlıyoruz. Umarım, memnun kalacağınız bir çalışma olur, pazar ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabilmeniz bizim için de önemli. Kentimize hayırlı olsun” dedi.

Uygulamayla ilgili konuşan semt sakinleri, “ Başkanımızın bu pazar aracını düşünüp hizmete sokması bizim için çok iyi oldu. Çünkü pazar bize uzak mesafe kalıyor. Bir tek servis aracı değil, yaptığı her şeyi iyi düşünerek uygulamaya sokuyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, iyi ki var” şeklinde konuş.

Pazaryeri kurulmayan mahallelerde vatandaşlara ulaşım konusunda yardım sağlamak amacıyla oluşturulan proje her hafta aralıksız iki araçla hizmet verecek. Bugün seferine başlayan araçlar her cuma, cumartesi ve pazar günleri oluşturulan güzergah ile vatandaşları pazara taşıyacak.