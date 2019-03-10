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Pazar esnafı ve halktan Şahin’e büyük ilgi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Cumartesi Pazarında pazarcıları ziyaret edip alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

10 Mart 2019 Pazar 10:37
Pazar esnafı ve halktan Şahin’e büyük ilgi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Cumartesi Pazarında pazarcıları ziyaret edip alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

 

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin eşi Feyzan Şahin, partililer ve belediye meclis üyeleri adayları ile birlikte Cumartesi pazarında ki Pazar esnafını ziyaret etti. Pazar esnafının yakın ilgisi ile karşılaşan Erol Şahin, Kdz. Ereğli Belediyesinin bundan böyle Türkiye’de adından söz edilen bir belediye olacağını vurguladı. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Biz Pazar esnafımızdan tutun da en büyük sanayicimize kadar istihdam ve katma değer sağlayan esnafımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu anlamda Türkiye’de yatırımcıların dikkatini çeken bir belediye olacağız. Projelerimizin en önemlisi bu kentin ekonomisini canlandıracak ve istihdam sağlayacak projelerdir. Ben simitçilik, ayakkabı boyacılığı yapmış bir insanım. Ekmek parasının ne kadar kutsal ve hangi şartlar altında kazanıldığını en iyi bilen bir kardeşinizim. Herkes rahat olsun, bizim dönemimizde pazarcılar da rahat olacak, en güzel şekilde ekmek parasını kazanacak ve akşam evine huzurlu gidecek. Korku ve baskı devri bitti artık. Bir günlüğüne siyasi düşüncelerimizi bir tarafa bırakalım ve dünya lideri olan Cumhurbaşkanını Ereğli’de en güzel şekilde karşılayalım. Artık şunu bilmeyen kalmadı; Cumhurbaşkanımızın Ereğli’ye özel bir ilgisi ve sevgisi var. Bizim derdimiz ilçemizin menfaatlenmesidir.” Pazar esnafı ise Erol Şahin’e söz vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine katılacaklarını bildirdiler.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:37
  1. doğa

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