0553 313 94 23

"Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün"

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:05
"Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.

İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.

Ağrı ve Trabzon'da sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen İmamoğlu, bu toplumun bir arada yaşama kültürünün çok güçlü olduğunu anlattı.

Bu toplumun vicdanına çok güvendiğini belirten İmamoğlu, yeni bir siyasi dil ve anlayışla bu şehri ayrıştıran tavırları yok sayarak huzur getireceklerini söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri sağda-solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak bana laf yetiştirecek. Yok yayındı, oydu, buydu diyecek. Gülün, geçin. Hatta ben İstanbullu hemşehrilerime, İstanbullulara bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün. Şundan dolayı, çok kötü cümleler kuruyorlar, komik duruma düşenler var. Gülüyorum. Onun için sizlere tavsiyem kalan dört gün içerisine çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim."

İmamoğlu, vatandaşlardan oy kullanmaları ve insanların sandığa gitmeleri için çalışmalarını isteyerek, "Bugünden itibaren söylüyorum ki her şey çok güzel oldu zaten. Oldu, oldu, oldu." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:05
  1. 23 Haziran
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'a 3 yıl için dev rakam
    1. Burak Yılmaz'a 3 yıl için dev rakam
    2. Başkan Şahin çalışan kadınları ziyaret..
    3. Bursa’da sağanak yağmur caddeleri göle..
    4. Araklı'daki sel
    5. O böceklerin cinsi belli oldu
    6. Selde mahsur kalan vatandaşları..
    7. Evde puding yaparken yıldırım çarptı
    8. İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik..
    9. Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni..
    10. Çorum'da cam silerken yüksekten düşen..
    11. Altının kilogramı 253 bin liraya..
    12. Diyarbakır’da fidanlık alanında 360..
    13. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona..
    14. PKK sığınağında füze bulundu
    15. MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye..
    16. Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
    17. Tosya Adliyesinde veda yemeği
    18. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
    19. Jandarmadan kenevir operasyonu
    20. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    21. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
    22. Karabük’te mezuniyet töreni için..
    23. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
    24. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
    25. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
    26. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
    27. PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    28. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
    29. Yetim ailenin yarım kalan evi..
    30. Yangında meraklı kalabalık yüzünden..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu