“Paylaşmak kardeş eli Kurban İbadettir ”

Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan iletişim merkezini kurban konusunda bilgi almak ve kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.0216224 2 224 nolu iletişim numarasını arayan vatandaşlar vekaleten kurban bağışı konusunda detaylı bilgi alabiliyor.

Kurban Bayramı sona erene kadar haftanın 7 günü, 08.00-23.00 saatleri arasında deneyimli kadrosuyla hizmet veren ilettişim merkezinde görevliler genel olarak kurban kesimiyle ilgili bütün telefonlara cevap veriyor.

Kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar yurt içinde 925 TL, yurt dışında ise 675 TL bedelle vekaleten kurban kesim programına bağışta bulunabiliyor. Vekalet yoluyla kurbanlarını kesmek isteyen Yurtdışındaki ve Yurtiçindeki vatandaşlar, www.kardeseli.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Kardeşeli İnsani Yardım Derneği kurban programına katılabiliyor.

Kardeşlik duyguları güçlenecek

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. Kardeşeli, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kriz bölgelerine öncelik verilecek;

Derneğimizin kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Filistin, Somali, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak.

Afrika: Çad (Çadlı, Orta Afrikalı ve Nijeryalı Mülteciler), Kamerun (Kamerunlu ve Orta Afrikalı Mülteciler),

Asya: Bangladeş (Bangladeşli ve Arakanlı Mülteciler), (Myanmar ve Arakan),

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

-Kurbanlıklar Kardeşeli görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair videolar ve kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.