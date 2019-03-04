Paylaşımları gören Şener Şen, harekete geçti 77 yaşındaki oyuncu Şener Şen, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarının kapatılmasının istedi.

Oyuncu Şener Şen, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa giderek şikayette bulundu. Hesaplardan siyasi paylaşımlar yapıldığını belirten Şen, dilekçe vererek hesapların kapatılmasını istedi. Kullananların cezalandırılmasını talep etti Mahkemeye başvurarak açılan onlarca sahte hesabın tespit edilmesini ve sorumluların yakalanmasını isteyen oyuncu, hesapların kapatılarak, kullananların cezalandırılmasını talep etti. Mahkemeye avukatıyla birlikte giden usta oyuncunun verdiği dilekçenin de detayları öğrenildi. Kendi adına açılan sahte hesaplardan siyasi paylaşımlar yapıldığını ve kendisinin bu hesaplarla hiçbir bağlantısının olmadığını dile getiren Şen, akıllı telefon bile kullanmadığını ekleyerek, hesapların kapatılmasının istedi.

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