DİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bilenler okullardan, mekteplerden çıkıyor. O yüzden bildiklerimizi birbirimizle paylaşalım. Herkes bildiğini birbiriyle paylaşırsa bilgi çoğalır, tıpkı mutluluklar gibi. Paylaşılmayı en çok hak eden şey bilgidir." dedi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Erbaş, merkez Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de hutbe verdi, cuma namazını kıldırdı.

Diyarbakır'ın, Hz. Peygamber'in vefatından kısa bir süre sonra İslam ile müşerref olduğunu ve kalplerin fethedildiğini ifade eden Erbaş, "Bugüne kadar minarelerinden ezan susmamış, camilerinde secdeler, rükular hep devam etmiş. Müslümanlar bugüne kadar bu şerefle yaşamış, bundan sonra da devam edecekler inşallah." ifadelerini kullandı.

500 sahabenin bu topraklara gelerek, gönülleri fethettiğine işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsanların İslam ile şereflenmesine vesile olmuşlar. Bugün de aynı manevi rehberlikleri bizim gönüllerimizde devam etmektedir. Ruhları şad olsun, şefaatlerine nail olmayı Rabb'im cümlemize nasip etsin. Müslümanlığımızı onlara borçluyuz."

- "Bildiklerimizi birbirimizle paylaşalım"

Erbaş, Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de düşünce ve tefekküre atıfta bulunan 550 ayet olduğunu söyledi.

"Allah bilgiyi isteyene verir. O yüzden biz isteyeceğiz. Bunun yolu okumaktır, araştırmaktır, bilgi üretmektir." diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden biz, bilginin peşindekiler olarak insanların en hayırlısının, onlara faydalı olanlar olduğunu bilmemiz lazım. Biz insanlara faydalı olmak için ilim öğrenmiyor muyuz? Tıpta okuyan arkadaşlarımız nice hastaların hastalıklarını tedavi edecekler. Mühendis arkadaşlarımız, insanlarımızı ev sahibi yapacaklar. İlahiyat okuyan arkadaşlarımız, onlara İslam'ı sahih olarak anlatarak faydalı olacaklar."

- "İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir"

"İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir. Ne olur birbirimizi sevelim. Düşüncelerimiz farklı olsa da düşüncelerimize saygı gösterelim." ifadelerini kullanan Erbaş, Hazreti Muhammed'in veda hutbesinde dile getirdiği ifadelerine değindi.

Erbaş, ne dilin, ne ırkın, hiçbirisinin üstünlük gerekçesi olmadığına işaret ederek, "Medeniyetimizin temelinde bu var. İşte bunları zenginlik olarak görelim ve birbirimizi sevelim. Peygamber efendimiz döneminde Yahudiler ile barış içinde yaşamaya devam ediyorlar. Onlarla Medine'de 52 maddelik sözleşme imzalıyorlar. İşte bu bizim medeniyetimizin en önemli kazanımlarındandır. O yüzden örnek olacağız." şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinin bilgi, hikmet, ilim ve irfan sahibi olma yolundaki insanlar olduğunu vurgulayan Erbaş, bilgi ve hikmet yönünde olanlarla bilmeyenlerin bir olamayacağını kaydetti.

Erbaş, "Bilenler okullardan, mekteplerden çıkıyor. O yüzden bildiklerimizi birbirimizle paylaşalım. Herkes bildiğini birbiriyle paylaşırsa bilgi çoğalır, tıpkı mutluluklar gibi. Paylaşılmayı en çok hak eden şey bilgidir." diye konuştu.



