Payitahtın selatin camileri

Osmanlı döneminde hükümdarlar ve ailesi tarafından yaptırılan, bir güç göstergesi ve ihtişamın sembolü olan selatin camileri, balıkgözünden objektife yansıyan görüntüleriyle de büyülüyor.

Tarih boyunca bir çok uygarlığa başkentlik yapan İstanbul’da, ardında en çok kültürel miras bırakan uygarlıkların başında Osmanlı Devleti geliyor. Osmanlı’dan günümüze kalan başlıca eserlerin başında, hiç kuşkusuz camiler ve saraylar yer alıyor.

-Eyüp Sultan Camii

Bursa ve Edirne gibi payitahtların yanı sıra Kahire ve Şam’da da yer alsa da en çok selatin camisi İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’da, Osmanlı padişahları ve annelerinin dönemin ünlü mimarlarına inşa ettirdiği, 35 selatin cami mevcut. Osmanlı döneminde selatin camilerinin inşası iki şarta bağlıydı. Selatin camileri ya padişahın önemli bir askeri zafer kazanması ya da önemli bir ganimet elde etmesi şartıyla inşa edilebiliyordu.

-Süleymaniye Camii

Ayrıca selatin camilerinin inşasında devlet kasasından harcama yapılmıyor, padişahın şahsi servetiyle inşaat gerçekleştiriliyordu.

Osmanlı İmparatorluğu’nda uzun yıllar devam eden bu gelenek, Sultanahmet Camii’ni inşa ettiren Sultan 1. Ahmet döneminde bozuldu. Padişahlar bundan sonra sefere gitmeden de selatin cami inşa ettirmeye başladı.

Görkemli mimarileri, estetiği ve ince işçilikleriyle görenleri büyüleyen selatin camileri, hep bir külliyenin parçası olarak inşa ettirildi. Külliyelerin içinde caminin yanı sıra hanlar, hamamlar, medrese, imarethaneler, çeşmeler, muvakkithaneler ve hünkar mahfili de yer alıyordu.