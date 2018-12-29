Payitaht Abdulhamit 68. bölümü fragmanı. Payitaht Abdulhamit'in gelecek bölümde neler olacak? 4 Ocak fragmanı

TRT’nin en çok izlenen dizisi “Payitaht Abdülhamit” yayınlandığı ilk günden bu güne izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Zekası ve siyasi bilgisi ile hainlere fırsat vermeyen Sultan Abdülhamit yayınlanacak son bölümünde heyecanlı sahneleri ile izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Payitaht Abdulhamit'in 4 Ocak 2019'da yayınlanacak olan 68. son bölümünde neler olacak?

28 Aralık akşamı yayınlanan Payitaht Abdülhamid 67. son bölümde; Halil Halid tam Samuel’i ele geçirmişken, İngiliz sefirin araya girmesiyle işler tersine döner. Samuel serbest kalır. Halil Halid ise tutuklanır. Hapiste onu zor günler beklemektedir. Tatar ve arkadaşları ise onu kaçırmanın yollarını ararlar. Abdülhamid’in üzerlerindeki kuşkusundan kurtulabilmek için şer ittifakının yaptığı tertip en çok Mahmut Paşa’nın canı yakar. Seniha oğlundan sonra kocasını da mı kaybedecek?

Bidar, Abdülhamid’e sonsuza dek veda mı edecek?

Halil Halid kendini aklayacak bir yol bulabilecek mi? Fuat’ın yalan söyleyip söylemediğini sınamak isteyen Abdülhamid, hainlerin gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek mi? Payitaht Abdülhamid 68. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdulhamit son bölümünde yaşananlar

Sabahattin gitmiş, ancak sarsıntısı dinmemiştir. Abdülhamid bu kaçırılma olayında kimlerin parmağı var, ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu kez celali sabrını aşmış, gözünü karartmıştır Abdülhamid... Tek tek işin mesulleriyle görüşürken karşısına en güvendiği paşalarından biri çıkar.



Seniha’nın da Sabahattin’in kaçırılmasında düşmanla işbirliği yaptığını anlayan Abdülhamid, Seniha’nın kimlerle işbirliği yaptığını öğrenmek için kardeşini de sınar. Bu arada Bidar da Naime’yi korumak için zan altında kalmış ve Abdülhamid tarafından saraydan uzaklaştırılma cezasına çarptırılmıştır.



Halil Halid tam Samuel’i ele geçirmişken, İngiliz sefirin araya girmesiyle işler tersine döner. Samuel serbest kalır. Halil Halid ise tutuklanır. Hapiste onu zor günler beklemektedir. Tatar ve arkadaşları ise onu kaçırmanın yollarını ararlar.

Abdülhamid’in üzerlerindeki kuşkusundan kurtulabilmek için şer ittifakının yaptığı tertip en çok Mahmut Paşa’nın canı yakar.



Seniha oğlundan sonra kocasını da mı kaybedecek? Bidar, Abdülhamid’e sonsuza dek veda mı edecek? Halil Halid kendini aklayacak bir yol bulabilecek mi? Fuat’ın yalan söyleyip söylemediğini sınamak isteyen Abdülhamid, hainlerin gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek mi?

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Mücadelenin en çetini seyirciyi bekliyor…

Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’ın yazdığı, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı’nın, Tarih Danışmanlığını Naci Yorulmaz ve Orhan Osmanoğlu’nun yaptığı dizinin bu sezonunun genel hikayesine gelince:



Geçtiğimiz sezonun finaline, Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı - Yunan Savaşının başladığını belirttiği sözlerinin damgasını vurduğu ve “Global Monarşi” ile verdiği savaşını izlediğimiz “Payitaht Abdülhamid” bu sezon, yeni yüzyılın perdesini aralayarak en büyük savaşını vermeye hazırlanıyor. Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyası olan Payitaht’ta son cephe açılıyor. Ve mücadelenin en çetiniyle seyircisini buluşturmak üzere yola çıkıyor.

Büyük Savaş, Payitaht İçin Payitaht'ta!



Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyasında son cephe açılıyor. Payitaht, en büyük savaşını veriyor. Sultan Abdülhamid, son iki yüzyıldır zafer kazanamayan Osmanlı'nın talihini değiştirmiş, Yunan harbini kazanmıştır. Cephede biten harp ise şimdi masada devam edecektir. Global Monarşi'nin veziri Parvus ise artık Abdülhamid'e karşı yüz yüze savaşacaktır. Hedef devlettir. Devleti ayakta tutan kıymetler baltalanmaktadır. Her kıymet bir sütun, her sütun çatıyı ayakta tutan bir güçtür. Abdülhamid ise devlet çatısını yıkmak isteyenlerin önündeki tek engeldir.



Parvus, Abdülhamid'in düşmanlarını tek cephede birleştirecek ve Osmanlı'nın yıkılışı için yıllar sürecek planı başlatacaktır. Abdülhamid ise kalkınma hamleleriyle devleti büyük savaşa hazırlamaktadır. Demir yolu hamlesinden sonra yeni yüzyıl boyunca, uğrunda savaşlar verilecek neft (petrol) hamlesini başlatacaktır Abdülhamid... Osmanlı topraklarındaki petrol arazilerinin haritalarını çıkaran Abdülhamid, hammaddeyi elinde bulunduranın yenidünyaya yön vereceğini bilmektedir. Bu değerleri korumak için de var gücüyle savaşacaktır.

Payitaht Abdülhamid 4 Ocak 2019 Cuma akşamı 68. bölümüyle TRT 1 ‘de!

Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor?

Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor.

İzmit’teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde yapılıyor. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı’nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında, çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul’da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit’te de dış çekimler yapılmakta.