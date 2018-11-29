"Payitaht Abdülhamid"in başrol oyuncusu Katar'da hayranlarıyla buluştu

"Payitaht Abdülhamid"in başrol oyuncusu Katar'da hayranlarıyla buluştu29 Kasım 2018 Perşembe 23:54
DOHA (AA) - "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Sultan II. Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal, Katar'da sevenleriyle buluştu.
Ajyal Film Festivali'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İnal, buradaki Türk restoranı "Şazeli Katar"da hayranlarıyla bir araya geldi.
Arap dünyasında da beğeniyle izlenen "Payitaht Abdülhamid"in başrol oyuncusu, kendisini görmeye gelenlerle bol bol fotoğraf çektirdi.
Doha Film Kurumu'nun organizasyonuyla dün başlayan Ajyal Film Festivali, pazartesi gününe kadar devam edecek.
YORUM YAZ