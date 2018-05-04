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Payitaht Abdülhamid'de geceye damga vuran zikir sahnesi

TRT 1'in heyecanla beklenen yeni dizisi Payitaht Abdülhamid'in son bölümdeki zikir sahnesi geceye damga vurdu. Sahne, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. 'Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor… Kalbinizi zikir ile doldurun, Kesenizi helal para ile doldurun, Kalbinizi iman ile doldurun, Gönlünüzü peygamber sevgisiyle doldurun.'

04 Mayıs 2018 Cuma 22:56

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Payitaht Abdülhamid'de zikir sahnesi izleyenleri ekranlara kilitledi.

'Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor… Kalbinizi zikir ile doldurun, Kesenizi helal para ile doldurun, Kalbinizi iman ile doldurun, Gönlünüzü peygamber sevgisiyle doldurun.'

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid keskin zekâsı sayesinde bir kez daha tiyatroda gerçekleşecek olan suikastın önüne geçip dünya harbinin çıkmasına engel olur. Aynı gece Fehim Paşa tiyatroda Parvus’u görmüş ancak emin olamamıştır. Parvus ise ayağına dolanan Fehim Paşa için bu defa güzel bir tuzak hazırlığı içindedir. Abdülhamid tüm dünyadaki Müslümanlara daha iyi bir hayat sunmak için çalışmalar yaparken Parvus da boş durmaz. Bu defa, Abdülhamid ve Hanedanlığı yok edecek ölümcül bir plana girişir. Bu plan için İstanbul’daki masonları bir araya toplayacaktır.

Üstelik Abdülhamid’in yakın çevresindeki iki Paşa da bu masonların arasındadır. Parvus, onların yanına Mahmud Paşa’yı da katmakta kararlıdır. Mahmud Paşa bir kere daha Abdülhamid’e ihanet edecek midir? Kemalettin ve Hatice’nin geçmişte yaşadıkları aşkı öğrenen Naime deliye döner. Bidar ve Seniha’nın da durumdan haber olduğunu duyunca daha da yıkılır. Seniha ve Bidar’ın arası bu mesele yüzünde bir kere daha gerilirken Naime, Hatice ve Kemalettin’i kendisiyle birlikte ölüme götürecek büyük bir oyun hazırlar. Abdülkadir’in arkasından Sarayın altındaki dehlize inip kaybolan Mislimelek’i ise büyük bir tehlike beklemektedir.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:56
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