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Payitaht Abdülhamid dizisinden ABD'ye çarpıcı gönderme

Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabından paylaşılan bir sahneyle, son günlerin en önemli gündem konusu olan ABD'nin yaptırım tehdidine göndermede bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:15

TRT 1'de ekranlara gelen ve büyük ilgi gören Payitaht Abdülhamid dizisinin Twitter hesabı, yeni sezonun anonsunu yaparken, son günlerin en önemli gündem konusu olan ABD'nin yaptırım tehdidine göndermede bulundu. Dizinin geçmiş bölümlerinde yer alan bir sahnede, Tahsin Paşa ile ABD temsilcisinin diyaloğu yer alıyor.

Sultan Abdülhamid Han'la görüşmeyi ümit ederek saraya gelen ABD temsilcisi Tahsin Paşa'yı karşısında bulur. Bacak bacak üstüne atarak Sultan'ı bekleyen ABD'li, Tahsin Paşa'nın 'indirin o ayağınızı' şeklindeki uyarısıyla neye uğradığını şaşırır ve "Afedersiniz, bir Osmanlı paşasının karşısında olduğumu unutmuşum" şeklinde cevap verir.

"Halifenin sarayındasınız"

Tahsin Paşa ise bu cevap karşısında enfes bir cevap verir:

"Osmanlı paşasının karşısında olduğunuz için değil, Halife'nin sarayında olduğunuz için indireceksiniz ayağınızı."

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:15
  1. Twitter
  2. Payitaht Abdülhamid

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