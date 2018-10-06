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Tamer Ertürkler kimdir? Payitaht Abdülhamid'in Selim Paşa'sı Taner Ertürkler nereli?

Payitahd Abdülhamid yeni sezona bomba gibi girdi. Birbirinden aksiyon dolu sahneleri ile izleyicileri heyecana boğan diziye yeni isimler de eklendi. Bunlardan biri de Selim Paşa. Payitaht Abdülhamid'in Selim Paşa'sı Taner Ertürkler kimdir? Taner Ertürkler nereli ve kaç yaşında? Taner Ertürkler hangi dizilerde oynadı? İşte Taner Ertürkler biyografisi…

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:59
Tamer Ertürkler kimdir? Payitaht Abdülhamid'in Selim Paşa'sı Taner Ertürkler nereli?

Payitahd Abdülhamid yeni sezona bomba gibi girdi. Birbirinden aksiyon dolu sahneleri ile izleyicileri heyecana boğan diziye yeni isimler de eklendi. Bunlardan biri de Selim Paşa. Payitaht Abdülhamid'in Selim Paşa'sı Taner Ertürkler kimdir? Taner Ertürkler nereli ve kaç yaşında? Taner Ertürkler hangi dizilerde oynadı? İşte Taner Ertürkler biyografisi…

Taner Ertürkler, 1971 yılında Almanya’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 1996 yılında rol aldığı Tatlı Kaçıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Taner Ertürkler; Küçük Hanımefendi, Adanalı, Üvey Aile, Kayıp Prenses Unutma Beni, Gurbet Kadını, Bir İstanbul Masalı, Nisan Yağmuru, 7 Numara gibi birçok projede yer almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Uğur Güneş ve Algı Eke’nin paylaştığı İsimsizler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Ahmet karakterini canlandırmaktadır.

Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm yayınlandı mı? Mısır'da Osmanlı'yı bekleyen tehlike ne? Abdülhamid yeni bölümde oyunları bozacak mı?

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:59
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