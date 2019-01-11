Payitaht Abdulhamid 70. bölümü fragmanı | TRT1 Payitaht Adbulhamit son bölüm 18 Ocak fragmanı

TRT’nin en çok izlenen dizisi “Payitaht Abdülhamid” yayınlandığı ilk günden bu güne izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. TRT 1’de cuma akşamları yayınlanan tarih dizisi Payitaht Abdülhamid'in 70. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Zekası ve siyasi bilgisi ile hainlere fırsat vermeyen Sultan Abdülhamit yayınlanacak son bölümünde heyecanlı sahneleri ile gelecek bölümde yine izleyicilerini ekrana kilitleyecek. 11 Ocak tarihli Payitaht son bölümde yine şok eden gelişmeler yaşandı.Abdülkadir ve Naime’nin modaevine ortak olduğunu öğrenen Bidar’la Şivenaz arasında ipler iyice gerilir. Bidar çocuklarını Şivenaz’ın pençelerinden kurtarmaya çalışırken, Şivenaz ise Bidar’ı çok zor durumda bırakacak bir plan hazırlar. Tevfik Paşa’nın iftiraya uğradığı ortaya çıktı. Peki Payitaht Abdulhamit'in 18 Ocak'ta yayınlanacak olan 70. son bölümünde neler olacak?

Payitaht Abdulhamid son bölüm özeti

Abdülhamid, Tevfik Paşa’nın güvenirliğinden ve Fuat’ın hainliğinden emin olmak için dahiyane bir plan yapar. Tevfik Paşa’nın iftiraya uğradığı ortaya çıkar. Fuat ise bu kez Abdülhamid’in onu yakalamak için attığı yemi yutmuştur.



Halil Halid efsanesi sona ermek üzeredir artık. Halil Halid yolun sonuna geldiğinin farkında, kaderine teslim olmuştur... Ve ne yazık ki bir kurtuluş yolu gözükmemektedir...





Abdülkadir ve Naime’nin modaevine ortak olduğunu öğrenen Bidar’la Şivenaz arasında ipler iyice gerilir. Bidar çocuklarını Şivenaz’ın pençelerinden kurtarmaya çalışırken, Şivenaz ise Bidar’ı çok zor durumda bırakacak bir plan hazırlar.

Rothshild Şivenaz ve Fuat’a Devlet-i Ali’nin kalbi, Katim-i Esrar defterinin bulunması emrini verir. Vembery, Abdülhamid’in hususi önem verdiği bu deftere nasıl ulaşacağını öğrenince hemen harekete geçer.



Şivenaz ve Bidar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Abdülhamid’e vasiyet gönderen Halil Halid ölecek mi? Abdülhamid yaptığı planla Fuat’ı nihayet suç üstü yakaladığında neler olacak?

Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor?

Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor.

İzmit’teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde yapılıyor. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı’nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul’da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit’te de dış çekimler yapılmakta.

Payitaht Abdulhamid oyuncu kadrosu

Payitaht Abdülhamid Oyuncuları: Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa) Yeni Sezon Oyuncular; Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William)

Payitaht Abdülhamid'e yeni katılan oyuncular

Dizinin kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı.

Ayrıca sürükleyici hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyecek olan dizide Sedef Avcı, Bidar Sultan’ın güzel, zeki, yetenekli ancak sırları olan hemşiresi Zeynep’i canlandırıyor.