Payitaht Abdulhamid 69. bölümü fragmanı | Halil Halid idam edildi mi? | 11 Ocak fragmanı

TRT’nin en çok izlenen dizisi “Payitaht Abdülhamid” yayınlandığı ilk günden bu güne izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde Abdulhamid'in zindana atılması herkesi üzerken Mahmut Paşa'nın ölmediği haberi büyük şaşkınlık uyandırdı. Abdulhamid hainleri ortaya çıkarmak için terdib emretti. Zekası ve siyasi bilgisi ile hainlere fırsat vermeyen Sultan Abdülhamit yayınlanacak son bölümünde heyecanlı sahneleri ile gelecek bölümde yine izleyicilerini ekrana kilitleyecek. İdamla yargılanan Halil Halid suçsuzluğunu ispat edebilecek mi? Payitaht Abdulhamit'in 11 Ocak'ta yayınlanacak olan 69. son bölümünde neler olacak?

Payitaht Abdulhamid 69. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız

Payitaht Abülhamid 68. bölümde neler oldu?

Payitaht Abdulhamid 68. bölümü izlemek için tıklayınız

"Karar verebilirsiniz. Elimde sözümden başka ne bir delil ne de şahidim var. Devlet ne ceza verirse razıyım."

Abdülhamid ihanet içinde olduğundan şüphe ettiği herkesi zindana attırır. Ve her birinin suçlarını itiraf etmelerini sağlayacak büyük ve dahiyene bir tertip düzenler. Şivenaz Fuat’ı kurtarmak için her kapıyı çalar. Yine de çaresiz kalır. Artık sona yaklaştıklarının farkında, çırpınıp durur. Mahmut Paşa’nın başına gelen olay sarayı yasa boğar, Seniha perişan haldedir.



Halil Halid hapishanede üzerine atılan iftirayı temizleyecek bir yol bulmuşken, Samuel ve adamları Halil Halid’in tüm yollarını tıkar. Halil Halid idam edilmek üzere meydana götürülür...



Mehmet Selim ve Abdülkadir ikisi de devletin bekası için uğraşırken karşı karşıya gelirler. Bidar ise çocuklarının Şivenaz ile ortaklık kurduğunu öğrenir. Bütün bu gelişmeler, aile içinde büyük çalkantılar yaşanacağının habercisidir.



Şivenaz’ın aileyi paramparça etme planı gerçekleşecek mi? Fuat ve işbirlikçisi hainlerin sonu ne olacak? Halil Halid efsanesi acıklı bir sonla biterken, Abdülhamid, çok sevdiği iki adamı Mahmut Paşa ve Halil Halid’in intikamını almak için nasıl bir hamle yapacak?

Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor?

Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor.

İzmit’teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde yapılıyor. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı’nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında, çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul’da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit’te de dış çekimler yapılmakta.

Payitaht Abdulhamid oyuncu kadrosu

Payitaht Abdülhamid Oyuncuları: Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa) Yeni Sezon Oyuncular; Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William)

Payitaht Abdülhamid'e yeni katılan oyuncular

Dizinin kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı.

Ayrıca sürükleyici hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyecek olan dizide Sedef Avcı, Bidar Sultan’ın güzel, zeki, yetenekli ancak sırları olan hemşiresi Zeynep’i canlandıracak.