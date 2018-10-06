THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm yayınlandı mı? Mısır'da Osmanlı'yı bekleyen tehlike ne? Abdülhamid yeni bölümde oyunları bozacak mı?

Yeni sezona ne zaman başlayacak merek edilen Payitaht Abdülhamid 55. Bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. 55. Bölüyle izleyicilerin karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, son bölümüyle aksiyon dolu ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı. Payitaht Abdülhamid 55. Bölümünde bölümünde Halil Halid kendine kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini en iyi bir şekilde başarmaya çalışırken, Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan güçler ise Mısır’da toplantı halindeydi. Peki Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan karanlık güçler kimdi? Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler olacak? Osmanlı Sultanı Abdülhamit’i hangi tehlikeler bekliyor. İşte Osmanlı Sultanlarından Abdülhamit Han’ın hayatını konu alan TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde yaşanacaklar.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:46
Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm yayınlandı mı? Mısır'da Osmanlı'yı bekleyen tehlike ne? Abdülhamid yeni bölümde oyunları bozacak mı?

Yeni sezona ne zaman başlayacak merek edilen Payitaht Abdülhamid 55. Bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. 55. Bölüyle izleyicilerin karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, son bölümüyle aksiyon dolu ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı. Payitaht Abdülhamid 55. Bölümünde bölümünde Halil Halid kendine kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini en iyi bir şekilde başarmaya çalışırken, Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan güçler ise Mısır’da toplantı halindeydi. Peki Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan karanlık güçler kimdi? Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler olacak? Osmanlı Sultanı Abdülhamit’i hangi tehlikeler bekliyor. İşte Osmanlı Sultanlarından Abdülhamit Han’ın hayatını konu alan TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde yaşanacaklar.

Payitaht Abdülhamid  yeni bölümünde neler yaşanacak?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız Sarayında, yaşanan son elim olayın yaraları sarılmamışken, Fehim Paşa’nın hayatını kaybetmesi büyük bir şok oluşturdu. Saray’da Fehim Paşa’nın yası tutulmaktadır.

Abdülhamid Han, Parvus’un İngiltere’de zindana atılmasını sağlamıştır.

Şimdi de bu planın ortağı Crowly, Mısır’da saklandığı yerde bulunup cezalandırılacaktır.

Abdülhamid, bu sebeple Payitaht’ta adı efsane olmuş, sıra dışı bir hafiyesini görevlendirir: Halil Halid! Bidar Sultan, başına gelenlerin etkisinden bir türlü sıyrılamaz. Üstelik kaza gününe dair hatırladığı şeylere kimseyi inandıramamaktadır.

Seniha Sultan ise Handan’ın büyük sırrını öğrenir. Naime, sarayda yeni görevlendirilecek Zeynep hemşireden, onu dehşete düşürecek bir istekte bulunur. Haremde büyük fırtınalar kopmak üzeredir. Halil Halid kendisine kurulan tuzağa rağmen, görevini başarmaya çalışırken, aynı anda Mısır’da yapılan büyük toplantıda kimler Osmanlı’nın kaderini çizmeye çalışmaktadır? Abdülhamid bu büyük tertip karşısında ne yapacaktır?

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:46
  1. payitaht abdülhamid yeni sezon
  2. payitaht abdülhamid izle
  3. payitaht abdülhamid fragman
  4. payitaht abdülhamid oyuncuları
  5. payitaht abdülhamid 56. Bölüm
  6. payitaht abdülhamid 55 bölüm
  7. payitaht abdülhamid

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de Türkiye karşıtı tasarıya vali vetosu
    1. ABD'de Türkiye karşıtı tasarıya vali..
    2. İki ortaktan ev fiyatına dükkân
    3. Milli ekonomi ile büyüyeceğiz
    4. AYM'den CHP'li vekillere ret!
    5. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    6. Volkan Demirel Fenerbahçe'de neden..
    7. 200 km hızla helikopter radarına..
    8. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    9. ABD'de Türkiye karşıtı tasarı veto..
    10. Meteoroloji uyardı: Fırtına yolda
    11. Kombi bakımı ve baca temizliği nasıl..
    12. Rize'de yaylacılara "Yaylalardan inin"..
    13. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    14. Ankara'da suç örgütü operasyonu: 8..
    15. EPDK'dan 11 şirkete 1,7 milyon lira..
    16. Öztekin fırtına gibi başladı!
    17. Adana'da otomobil bagajından 155 bin..
    18. TOKİ’nin konutlarına 5 kat talep geldi
    19. Ticaret Bakanı Pekcan: Almanya ile..
    20. Sudan ve Güney Sudan 'tampon bölge'de..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı
    Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı
    Onlarca sandıkta Erdoğan’ın oyları Akşener'e yazılmış!
    Onlarca sandıkta Erdoğan’ın oyları Akşener'e yazılmış!
    Akşener'den provokatif şov! "Erkekseniz gelin vurun lan!"
    Akşener'den provokatif şov! "Erkekseniz gelin vurun lan!"

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Külliye’yi bombalayan hainden tehdit! “En kısa zamanda...”
    Külliye’yi bombalayan hainden tehdit! “En kısa zamanda...”