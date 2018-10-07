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Gürkan Uygun kimdir? Payitahd Abdülhamid'in Halil Halid'i Gürkan Uygun nereli?

TRT 1'de cuma akşamlarının reyting rekortmen dizisi Payitaht Aldülhamid kadrosuna katılan Gürkan Uygun (Halil Halid Paşa) kimdir? Gürkan Uygun nereli ve kaç yaşında? Gürkan Uygun hangi dizilerde rol aldı?

07 Ekim 2018 Pazar 09:25
Gürkan Uygun kimdir? Payitahd Abdülhamid'in Halil Halid'i Gürkan Uygun nereli?

TRT 1'de cuma akşamlarının reyting rekortmen dizisi Payitaht Aldülhamid kadrosuna katılan Gürkan Uygun (Halil Halid Paşa) kimdir? Gürkan Uygun nereli ve kaç yaşında? Gürkan Uygun hangi dizilerde rol aldı?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Payitaht Abdülhamid dizide Gürkan Uygun "Halil Halid"i oynamaya başladı. Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Aslen Gürcü asıllıdır. Lise yıllarında çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Halil Halid kimdir? Payitaht Abdülhamid dizisindeki Halil Halid Paşa'nın mezarı nerede?

Ekrana geldiği dönemde tüm dünyada milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini oynadı.

ÖZEL HAYATI

Gürkan Uygun 2008 yılında Şebnem Uygun ile evlendi. Bu evlilikten Mihriban ve Ateş adlarında iki çocukları oldu.

TİYATRO OYUNLARI

Atinalı Timon

Yukarıda Biri Mi Var

Testosteron

Bu Filmi Görmüştüm

Komik Para

Muhteşem İkili

Arapsaçı

SİNEMA FİLMLERİ

Kurtlar Vadisi Irak

Kurtlar Vadisi Filistin

Bana Masal Anlatma

Bizans Oyunları

Hepyek

Çakallarla Dans 3

Unutursam Fısılda

Tamam Mıyız

Hititya Mangala Çarkı

Çanakkale Yolun Sonu

Çarpışma

Hoşçakal Yarın

Fasulye

DİZİLERİ

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Pusu

Kaygısızlar

Tatlı Kaçıklar

Son Kumpanya

Bir Demet Tiyatro

Affet Bizi Hocam

Böyle Mi Olacaktı

Yılan Hikayesi

Yedi Numara

Aşkım Aşkım

Deli Yürek

Çiçek Taksi

Şapkadan Babam Çıktı

Halil İbrahim Sofrası

Muhteşem Yüzyıl

Kaçak

Kehribar

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:25
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