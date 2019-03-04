0553 313 94 23

Paycell ve n11’den TechFin alanında işbirliği

Turkcell’in güvenli ödeme platformu Paycell ile Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:52
Paycell ve n11’den TechFin alanında işbirliği

Turkcell’in güvenli ödeme platformu Paycell ile Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com, TechFin alanında yenilikçi bir iş birliğine imza attı. İşbirliği kapsamında nakit dışında ödeme aracı olmayan, kredi kartı kullanmak ya da online alışverişlerde kart bilgilerini paylaşmak istemeyenlere yönelik kart hazırlandı.



Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell ve Türkiye’nin önemli e-ticaret platformu n11.com, nakit dışında ödeme aracı olmayan, kredi kartı kullanmak istemeyen veya online alışverişlerde kart bilgilerini paylaşmak istemeyenlere yönelik yeni bir ürün çıkardı. n11.com Paycell Kart, mağaza içi ve online alışverişlerde kullanıcılara hızlı, güvenli ve kazançlı ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca; n11.com Paycell Kartlarıyla harcadıkça internet kazanırken, n11.com’a özel avantajlardan da anında faydalanacak.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, işbirliği ile ilgili "TechFin olarak adlandırdığımız finansal teknolojiler alanında hizmet veren markamız Paycell ile farklı ihtiyaçlara yönelik yeni ve inovatif çözümler geliştirip Türkiye’de tüm kitlelere ulaşmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden n11.com ile yaptığımız iş birliği de bunun en güzel örneklerinden biri. Yeni nesil dijital ödeme deneyimi sunan Paycell bundan sonraki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik basit ve teknolojik çözümler geliştirmeye devam ederek herkesin internet alışverişlerini özgürce ve güvenle yapabilmesini sağlayacak" dedi.



n11.com’un Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato ise şunları söyledi: "Milyonlarca ürünün satışa sunulduğu Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu olan n11.com, Turkcell’in güvenilir ödeme sistemi Paycell iş birliği ile kullanıcılarına kredi kartı sahibi olmadan internet üzerinden alışveriş yapma imkanı sunuyor. Bu kart aynı zamanda hediye aracı olarak da öne çıkıyor. Hediye konusunda kararsızlık yaşadığınız takdirde, istediğiniz miktarı yükleyerek hediye edebileceginiz kart, sevdiklerinize n11.com’daki milyonlarca ürün arasından istediklerini alma özgürlüğü de sunuyor" dedi.



Sadece telefon numarası yeterli


Yapılan açıklamada; Paycell’in güvenli ödeme araçlarından biri olan n11.com Paycell Kart başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alınıp, alışverişlerde hemen kullanılabiliyor. Operatör fark etmeksizin, telefon numarasıyla aktive ediliyor ve karta yüklenen bakiye kadar alışveriş yapılabiliyor. Paycell uygulamasını indirip cep telefonu numaralarıyla kolayca aktifleştiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    1. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    2. EAFF 4. Olağan Kongresi, Polonya'da..
    3. Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi
    4. Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi..
    5. Antalya’da gümrük kaçağı 27 bin güneş..
    6. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nde çocuk..
    7. Gençlerin “ilk oy” coşkusu
    8. Aç kalıp şantiyeye giren dağ keçisiyle..
    9. DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
    10. Havaya ateş açan baba oğlunu vurdu
    11. Bilecik Emniyetinden titiz çalışma
    12. Köşk Belediyesi 10. geleneksel deve..
    13. Aile Yaşam Merkezi’nden 8 Mart Dünya..
    14. 1 milyon 350 bin TL'lik aracını bu..
    15. Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman..
    17. Deprem tatbikatında görünmez kaza
    18. Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman..
    19. OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi..
    20. Bursa Milletvekili Ödünç:
    21. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    22. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    23. Tasarlayıcısı, ölümlere yol açan..
    24. Süper Lig 24. hafta maç sonuçları |..
    25. THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması..
    26. Elazığspor, Serhat Gülpınar’la anlaştı
    27. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    28. Şahinbey’de Yeniköy Cami ibadete açıldı
    29. TCMB döviz kurları
    30. Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Gezici..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk