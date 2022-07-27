Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın tedavisinde kullanılan Paxlovid ilacının ne olduğu araştırılıyor.

Paxlovid nedir? Paxlovid korona ilacı mı?

Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

O'Connor Biden'a uygulanan 5 günlük "Paxlovid" tedavisinin tamamlanmasının üzerinden 36 saat geçtiğini ve Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının yok olduğunu aktardı.

Paxlovid, Pfizer'in geliştirdiği bir ilaçtır. Paxlovid, Covid-19'a karşı geliştirilen bir haptır ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) hapın Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde ağır hastalarda kullanılmak üzere dağıtımına koşullu onay verdi.

İlacın, ciddi risk altındaki Covid hastaları arasında ölüm oranlarını ve hastaneye yatışları azalttığı belirtiliyor.