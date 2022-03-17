Sözde 'hayvansever'ler dolandırıcılıktan sabıkalı çıktı! MASAK göreve

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Hemen hemen her gün yeni bir başıboş köpek saldırısı skandalıyla karşılaşan vatandaşlar, sorunun çözümü için çağrıda bulunuyor. Kamuoyunda 'köpekperest' olarak tanımlanan oluşumlar ise kendi rantları uğruna başıboş köpeklerini sokakta tutmakta ısrar etmesi dikkat çekiyor.

Pawguards isimli oluşum dernek veya platform değil şirket olduğu ortaya çıktı

Sözde 'hayvanseverler'in, başıboş köpeklerin tehlike saçmasına rağmen akıldışı bir şekilde savunması pes dedirtirken asıl meselenin hayvanları korumak olmadığı ortaya çıktı.

Kendisini sosyal medya hesaplarından 'Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu' olarak lanse eden Paw Guards'ın gerçek şirket olduğu belirtildi. Şirket olarak faaliyet gösteren ancak STK maskesi takan Paw Guards'ın sosyal medyadan şirket bilgileri de yayımlandı.

Sosyal medya kullanıcısı vatandaş ipliklerini pazara çıkardı

Sosyal medya kullanıcı bir vatandaş, asıl meselenin hayvanlar olmadığını ve tonlarca mama sattıklarını ancak mamaların da köpeklere ulaştırılıp ulaştırılmadığının ise meçhul olduğunu gözler önüne serdi.

Yöneticileri hakkında, 'dolandırıcılık' ve 'adam yaralama' davası

Dolandırıcılık ve adam yaralamadan yargılandıkları ortaya çıkan Pawguards yöneticisi Erkin Erdoğdu'nun internetteki sözde platform sayesinde siyasilere de ulaştıkları belirlendi.

Erdoğdu'nun 'dolandırıcılık' ve 'adam yaralama' suçlarından ceza aldığı belirlendi.

Dikkat çeken hızlı büyüme

Gülsüm Yavuz isimli kadının da aleyhinde paylaşımlar yapılırken Erkin Erdoğdu'nun hayvan dernekleri toplantısından kovulduğu belirtildi.

Nasıl bu kadar hızlı büyüdüler?

Vatandaş, nasıl bu kadar hızlı büyüdüklerine de dikkat çekerken Pawguards'ın sosyal medya projesi olduğunu belirtti.

Perde arkasında başka bir isim var

Pawguards isimli platform görünümlü şirketin perde arkasında ise başka bir ismin olduğu ortaya çıktı. Sözde platformun arkasında Buğra Gençkan'ın bulunduğu ve şirketin hem yöneticisi hem de tek hissedarı olduğu öne sürüldü.

Buğra Gençkan, Paw Guards şirketinin tek ortağı

Ömür Gedik'in Paw Guards ile dikkat çeken ilişkisi

Vatandaş, Paw Guards'ın tehditlerine cevap verdi

Paylaşımlarına devam eden vatandaş, Paw Guards'ın tehditlere boyun eğmeyeğini dile getirdi

Porsche ile mama mı taşıyorsunuz?

Paw Guards nasıl işliyor? Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar

Bağış değil satış olarak mı gösteriliyor?

Neden sürekli reklama yönlendiriyorlar?

Sattıkları mamalar ve kazandıkları paralar nereye gidiyor?

Paw Guards'ın kendi şirketlerinden biri bile sponsor olmamış

Duygularınızı sömürmeye çalışan şarlatanlara inanmayın!

Ünlü isimleri de kullanıyorlar

MASAK'ın harekete geçmesi bekleniyor

Öte yandan elde edilen gelirlerin nereye gittiği bilinmezken MASAK'ın harekete geçmesi bekleniyor.