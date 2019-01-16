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"Pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik"

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılandığı davada tanık olanan dinlenen H.Ş, sanıkla KKTC'de birlikte çalıştıklarını anlattı

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:30
"Pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ulaş ve avukatı katıldı.

Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından tanık beyanına geçildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Ş, sanıkla aynı dönem Harp Okulu'ndan mezun olduklarını, 1996-2004 yılları arasında çeşitli askeri birliklerde aynı dönem görev yaptıklarını anlattı.

Tanık H.Ş, 1987'de o dönem "cemaat" olduğunu bildiği yapıya girdiğini sanıkla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgüt vasıtasıyla tanıştığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Örgüt demeye dilim varmıyor, çünkü o dönemde biz hizmet hareketi derdik. Sanıkla Kıbrıs'ta tanıştık. İkimizden sorumlu olan mahrem imamla ayda bir kez görüşürdük. Genç bir çocuktu. Toplantılara hep aynı eve giderdik. Görüşmelerde Risale-i Nur okur, Gülen'in videolarınız izler, kitaplarını okurduk. Bankaların promosyonlarını himmet olarak verirdim. Emin Ali Ulaş'la pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik."

Sanıkla daha sonra aynı dönem Ankara'ya tayin olduklarını belirten H.Ş, Ulaş'la Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir örgüt evine ayda bir ya da iki kez toplantılara gittiklerini kaydetti.

Tanık beyanına karşı söz alan Ulaş, tanıkla uzun yıllar birlikte çalıştıklarını ancak FETÖ ile ilgili herhangi bir ortak eylemde bulunmadıklarını iddia etti.

Üzerine atılı silahlı terör örgütü üyeliği suçunu reddeden Ulaş, 21 yıllık askerlik hayatı boyunca hiçbir yasa dışı örgütün içerisinde olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan heyet, sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:30
  1. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş
  3. FETÖ

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