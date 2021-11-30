Pavlova tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Pavlova Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Üzeri için:

1su bardağı krema

300gram çilek

8adet nane yaprağı

1yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı

Yumurta beyazlarını önce düşük devirde başlayarak mixer yardımı köpürtün. Köpüren yumurtalara azar azar şekeri ekleyin, şeker tamamen eriyip parlak ve sıkı bir hal alana kadar çırpma işlemine devam edin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye karışımı alın ve spatula yardımı ile kalın ve yuvarlak bir şekil verin. Karışımın ortasını hafifçe çukur ve kenarlarını da kaşık yardımı ile etek gibi şekillendirin. Fırını 150 derecede ısıtın. Pavlovayı fırına atmadan önce ısıyı 120 dereceye düşürün. İlk 60 dk geçtikten sonra fırını 100 dereceye düşürün ve 30 dakika daha pişirin. Geçen 90 dakikanın ardından fırını kapatın ve kapağını hafifçe açık bırakarak fırının içinde bir saat bekletin.Pavlovayı fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında da en az bir saat beklettikten sonra artık servis edebilirsiniz. Servis için kremayı köpürtün ve pavlovanın çukur kısmına doldurun. Çilekleri büyük parçalar halinde kremanın üstüne koyun, aralara nane yaprakları ve son olarak pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.