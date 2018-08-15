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Pavlopulos'tan salıverilen askerler için ilk yorum

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilmesinin "mutluluk verici bir gelişme" olarak değerlendirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:37
Pavlopulos'tan salıverilen askerler için ilk yorum

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanların ikinci büyük dini bayramı olan Meryem Ana'nın yıl dönümüyle ilgili kutlamalar için gittiği Karpathos Adası'nda yaptığı konuşmada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yılki Meryem Ana Bayramı'nın, 2 Yunan askerin tahliye edilmesine denk geldiğinin altını çizen Pavlopulos, "Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü bayramının silahlı kuvvetlerimizin iki mensubu Dimitris Kuklacis ve Aggelos Mitredotis'in serbest bırakılmasına denk geldiğini vurgulamadan edemem. Bu vesileyle, bu mutlu gelişmenin Türk makamları tarafından yapılan temel bir hukuki işlem olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bu, aynı zamanda, Türkiye'nin, her zaman bu yönde hareket ettiğini fiilen kanıtlayan, Yunanistan ile dostluk ve iyi komşuluk atmosferini sağlayabilmesi için bundan sonra izleyebileceği ve izlemesi gereken yolu gösteriyor." diye konuştu.

Pavlopulos, Yunanların Türk halkının sorunlarını bildiğini ve dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü biz Yunanlar, Türk halkının sorunlarını biliyoruz. Onlar da zor anlar yaşıyor, biz bunu biliyoruz ve bizim dayanışmamızdan daha fazlasını bulamayacaktır. Yeter ki, bizim samimiyetimize ve dostluğumuza inansınlar. İlk olarak biz inanıyoruz ki, bu karar ile yeni bir süreç başlıyor."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:37
  1. Edirne
  2. Prokopis Pavlopulos
  3. Yunanistan Cumhurbaşkanı
  4. tahliye edilen yunan askerler
  5. açıklama

YORUM YAZ

  • urckurck1 sa önce
    İyi niyet tek taraflı olmaz Yunanlılar dan da karşılığını bekliyoruz.
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