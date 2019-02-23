PAÜ’nün son 9 yılda 128 projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) akademisyenleri tarafından 2009-2018 yılları arasında TÜBİTAK Araştırma ve Destek Programı Başkanlığından (ARDEB) 709 proje önerildiği ve yine aynı dönemde 37,5 milyon TL bütçeli 128 projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiği belirtildi.

PAÜ Proje Destek Ofisi tarafından düzenlenen ‘Araştırma Destek Projeleri Bilgilendirme’ toplantısı yapıldı. PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Gürkan Semiz ile birlikte çok sayıda dekan ve akademisyen katıldı.

Toplantıda TÜBİTAK Araştırma ve Destek Programı Başkanlığından (ARDEB) Bilimsel Programlar Uzmanı Serkan Tuna’nın ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığından (TEYDEB) Başuzman Dr. Zeynep Deniz Eygi tarafından bilgilendirme yapıldı.

Projelere 37,5 milyon TL destek sağlandı

Toplantıda konuşan Tuna, ARDEB Destek Programları hakkında yapılan yenilikler ve değişen başvuru şartları konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Tuna, Pamukkale Üniversitesinin Ege Bölgesi’nde destek alan ilk on üniversite içerisinde olduğunu vurgulayarak 2018 yılında Ege Bölgesi’nde destek alan on altı üniversite arasında altıncı sırada olduğunu ifade etti.

PAÜ’lü akademisyenler tarafından 2009-2018 yılları arasında ARDEB’e 709 proje önerildiğinin ve yine aynı dönemde 128 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildiğini belirtti. Tuna PAÜ’ye son 10 yılda ARDEB Destek Programları kapsamında toplam 37,5 milyon TL destek sağlandığını kaydederek, PAÜ’nün proje destek oranlarının (18,5), Türkiye geneli oranlar (18,2) ile çok yakın olduğunu aktardı.

PAÜ 1995-2018 yılları arasında hibe destekte Ege Bölgesi’nde üçüncü sırada

Toplantının ikinci kısmında konuşan Eygi, TEYDEB, TEYDEB Destekleri, kobiler ve büyük şirketler için destekler, Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı gibi konularda bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

Dr. Zeynep Deniz Eygi sunumunun son kısmında ise Pamukkale Üniversitesi’nin 1995-2018 yılları arasında hibe destekte Ege Bölgesi’nde üçüncü, Türkiye’de on yedinci sırada olduğunun bilgisini verdi.

Toplantı plaket takdimi ile sona erdi.