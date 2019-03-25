PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia Antik Kentini gezdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (PADAM) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Stratonikeiaantik kentini ve Marmaris Yat Limanı’nı gezerek keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Gezi programının ilk durağı Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeiaantik kenti oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesinin kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını birlikte yürüttüğü ve kazı başkanlığını PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt’ün yaptığı antik kenti, Prof. Dr. Söğüt’ün rehberliğinde yabancı öğrenciler ile birlikte gezen Rektör Bağ, Stratonikeiaantik kentini daha yakından tanıma ve inceleme şansı buldu.

Stratonikeiaantik kentini yabancı öğrencilere anlatan kazı başkanı Söğüt, kentte yapılan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında Rektör Bağ’a bilgi verdi.

“Bunun bir benzeri yok”

Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Prof. Dr. Söğüt, “Anadolu’nun pek çok bölgesinde tarihi yapıları görmek mümkün ancak Stratonikeia’da antik dönemden günümüze yapıların hepsi bir araya toplanmış durumda ve bir elin parmakları gibidir.Stratonikeia yaşayan bir arkeoloji kenti. Bunun bir benzeri yok. Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak bu şekilde korunduğu başka bir kent bulunmuyor. 3500 yıllık tarihinde Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde varlığını devam ettirmiş, bu dönemlere ait yapıların bir arada olduğu bir antik kent” diye konuştu.

Gezinin son durağı ise Marmaris Yat Limanı oldu. Rektör Bağ ile birlikte yat limanında sahil boyunca yürüyüş yapan yabancı öğrenciler, denizi görmenin heyecanını yaşadı. Gün içinde çokça fotoğraf çekinen yabancı öğrenciler son olarak Marmaris Yat Limanı’nda bulunan deniz fenerinin önünde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte hatıra fotoğrafı çekinerek günü noktaladı.