0553 313 94 23

PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia Antik Kentini gezdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (PADAM) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Rektör Prof.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:50
PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia Antik Kentini gezdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (PADAM) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Stratonikeiaantik kentini ve Marmaris Yat Limanı’nı gezerek keyifli bir hafta sonu geçirdi.


Gezi programının ilk durağı Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeiaantik kenti oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesinin kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını birlikte yürüttüğü ve kazı başkanlığını PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt’ün yaptığı antik kenti, Prof. Dr. Söğüt’ün rehberliğinde yabancı öğrenciler ile birlikte gezen Rektör Bağ, Stratonikeiaantik kentini daha yakından tanıma ve inceleme şansı buldu.


Stratonikeiaantik kentini yabancı öğrencilere anlatan kazı başkanı Söğüt, kentte yapılan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında Rektör Bağ’a bilgi verdi.



“Bunun bir benzeri yok”


Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Prof. Dr. Söğüt, “Anadolu’nun pek çok bölgesinde tarihi yapıları görmek mümkün ancak Stratonikeia’da antik dönemden günümüze yapıların hepsi bir araya toplanmış durumda ve bir elin parmakları gibidir.Stratonikeia yaşayan bir arkeoloji kenti. Bunun bir benzeri yok. Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak bu şekilde korunduğu başka bir kent bulunmuyor. 3500 yıllık tarihinde Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde varlığını devam ettirmiş, bu dönemlere ait yapıların bir arada olduğu bir antik kent” diye konuştu.


Gezinin son durağı ise Marmaris Yat Limanı oldu. Rektör Bağ ile birlikte yat limanında sahil boyunca yürüyüş yapan yabancı öğrenciler, denizi görmenin heyecanını yaşadı. Gün içinde çokça fotoğraf çekinen yabancı öğrenciler son olarak Marmaris Yat Limanı’nda bulunan deniz fenerinin önünde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte hatıra fotoğrafı çekinerek günü noktaladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:50
  1. fotoğraf
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı
    1. ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı
    2. AK Parti'nin Ağrı mitingi
    3. Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk..
    4. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla..
    5. İHH Idai kasırgası mağdurlarına el..
    6. Başhekim Parlak: “Görevimizin..
    7. NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan..
    8. Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar..
    9. Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    10. ByLock’tan aranan üniversitesi..
    11. Bıçakla yaralamaya tutuklama
    12. Tüketici bilinçlendirme eğitimleri
    13. Geleceğin bilim adamları projelerini..
    14. Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
    15. Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret
    16. Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl..
    17. CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı..
    18. Voleybol Midiler ve Küçükler İl..
    19. Sevgilisine ait otomobille il il..
    20. Ertek: “Ozonlama ünitesi sürekli..
    21. Yağmurlar bereketiyle geldi!..
    22. Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA'..
    23. Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı..
    24. Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı
    25. PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia..
    26. "Mahkeme, Galatasaray'a kayyum..
    27. Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek..
    28. Alkışlar Kral Lear’a
    29. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    30. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler