PAÜ’lü öğretim görevlisi Cimnastik Milli Takımlar Mentörü oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi Cimnastik Milli Takımlar Mentörü oldu.

Cimnastik Federasyonu 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefi ile yola çıktığı süreçte tarihte ilk defa takım halinde Olimpiyatlara katılma şansını artırmak için Spor Psikolojisi ve Zihinsel Antrenman alanında uzman bir isim olan Ekmekçi ile mentör olarak çalışmaya başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ekmekçi, başta 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan sporcular olmak üzere Dünya, Avrupa ve diğer uluslararası şampiyonalara hazırlanan milli cimnastikçilere stres yönetimi ve zihinsel hazırlık konusunda çalışmalar yapacağını belirtti. Son yıllarda özellikle sporcuların mental hazırlığı konusunda kendisine çok talep geldiğini belirten Ekmekçi, mentör olarak temel amacının; üst düzey sporcuların performanslarını artırmada kullanılan zihinsel antrenman yöntemleri ile sporcunun psikolojik olarak müsabakalara hazır olması ve ideal performansa ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Akademik çalışmalarını PAÜ’de yürütmekte olan Ekmekçi’nin konu ile ilgili “Hakemlikte Zihinsel Hazırlık, Sporda Zihinsel Antrenman, Başarılı Hakemliğin Psikolojisi” adlı kitapları ve zihinsel antrenman ile ilgili çok sayıda yayımlanmış makaleleri bulunuyor.

Amerika ve Almanya’da bulunduğu dönemlerde öğrendiği giyilebilir teknoloji ile zihinsel antrenman yöntemlerini Türk sporcusunun yararına kullandığını belirten Ekmekçi, PAÜ ulusal ve uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil etmekten çok mutlu olduğunu söyledi.