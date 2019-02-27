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PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden madalya ile döndü

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri 47 üniversiteden 300’e yakın öğrencinin katıldığı ‘Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 2.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden madalya ile döndü

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri 47 üniversiteden 300’e yakın öğrencinin katıldığı ‘Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 2.ve 3.’lük dereceleri elde ederek madalya ile döndü.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 23-26 Şubat tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası kıyasıya rekabete sahne oldu. Şampiyonaya katılan Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki bilek güreşi takımından Abdülkadir Yüğrük 55 kilo sol kolda 2’nci, Arda Can Güldemir 60 kilo sol kolda 2’nci, Berkay Akdeniz 80 kilo sol kolda 3’ncü oldu.


Öte yandan, 47 takımın yarıştığı şampiyonada PAÜ kadın-erkek bilek güreşi takımı 6’ncı sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
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