PAÜ’lü motorcular Uluslararası Motosiklet Fuarı’ndan ödülle döndü

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı’na katılan PAÜ Motosiklet Sporları Topluluğu (MST), Türkiye Motosiklet Platformu tarafından ödüllendirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen ve dört gün süren fuarda yeni marka motosikletler, motosiklet ekipmanları ve aksesuarları tanıtılırken, motosiklet üzerine söyleyişler yapıldı. Motosiklet camiasında motosikletçiye yönelik aktiviteler, yıl boyunca hayata geçirilen çeşitli farkındalık projeleri ile bu projelere destek olan firmalar ödüllendirdi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na bağlı öğrenci topluluklarından biri olan PAÜ MST, 2018 yılında gerçekleştirdiği farkındalık projeleri, motorcu dostu bariyerler konusundaki çabaları, motosiklet camiasına sağladıkları faydalar doğrultusunda Türkiye Motosiklet Platformu tarafından ödüllendirilen tek üniversite oldu.