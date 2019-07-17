PAÜ’lü atlet gurur kaynağı oldu Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Alperen Acet, yüksek atlamada elde ettiği 2 metre 24 santimetrelik dereceyle 30.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Alperen Acet, yüksek atlamada elde ettiği 2 metre 24 santimetrelik dereceyle 30. Üniversiteler Yaz Oyunları’nda Dünya 2’nciliğine adını yazdırmayı başardı.

Bu yıl İtalya’nın Napoli şehrinde gerçekleştirilen 30. Üniversiteler Yaz Oyunları’na katılan PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi bölümü öğrencisi Alperen Acet, 2 metre 24 santimetrelik derecesiyle dünya 2.’si oldu.

Yarışmada 2 metre 30 santimetrelik dereceyle birinci olan Bulgar TihomirIvanov’un arkasından ikinciliği elde eden Acet, oyunlar tarihinde yüksek atlama branşında Türkiye’ye madalya getiren ilk atlet olarak tarihe geçti.

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