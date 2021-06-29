Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca nereli? Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? Paulo Fonseca hayatı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongrede yaptığı açıklamada teknik direktör kararı için pazartesi gününü işaret etmişti. Fenerbahçe kulübü teknik direktör çalışmaları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi. Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe’de artık geri sayım başladı. Paulo Fonseca ve Marco Silva isimleri öne çıktı. Peki Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca nereli?

Paulo Fonseca kimdir?

Tam adı Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca olan başarılı teknik direktör, 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını astı. 32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da kulübeye indi. Burada 2 yıl geçiren ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza attı, kariyerinin ilk kupasını burada kazandı.İlerleyen süreçte ise işler yolunda gitmedi. Porto'da beklentilerin altında kalan Portekizli hoca, Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Mavi Beyazlı ekipte sadece 37 maça çıkabilen Fonseca, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

2. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te adını duyuracağı Braga'nın başına geçti. Braga'da 1.82 puan ortalaması yakalayan ve Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti. 12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor 'la da anıldı. Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Portekizli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.