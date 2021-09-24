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Biyografi Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho nereli? Paulo Coelho kitapları
Biyografi

Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho nereli? Paulo Coelho kitapları

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho, yeni kitabı Okçunun Yolu'nu Mete Gazoz 'a adadığını açıkladı. Peki Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho nereli? Paulo Coelho kitapları hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:49:00 - 2021-09-24 17:51:31
Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho nereli? Paulo Coelho kitapları

Paulo Coelho 24 Ağustos 1947, Rio de Janerio’da dünya geldi. Brezilyalı roman ve söz yazarı. Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan Paulo Coelho, (özgün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabın da yazarıdır. 1988 yılında yayınlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan yazarlardan biri yaptı. Paulo Coelho'nun kurduğu Paulo Coelho Enstitüsü, ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım etmektedir. Coelho, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın yönetim kurulundadır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Paulo Coelho Rio de Janerio'da yaşamaktadır.

Paulo Coelho eserleri

Elif,

Beşinci Dağ, 

Işığın Savaşçısının Elkitabı, 

On Bir Dakika, 

Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım, 

Simyacı, 

Şeytan ve Genç Kadın, 

Veronika Ölmek İstiyor, 

Zahir,

Portobello Cadısı,

Kazanan Yalnızdır, 

Brida, 

Akra'da Bulunan Elyazması, 

Aldatmak, 

Casus,

Hippi 

Okçu'nun Yol.

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