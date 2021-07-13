Paulinho kimdir? Paulinho nereli, kaç yaşında? Paulinho hangi takımlarda oynadı?

Paulinho Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Paulinho kimdir? Paulinho, transfer haberlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti" şeklinde konuşmuştu.

Paulinho en son hangi takımda oynadı?

Çin ekibi Guangzhou'daki sözleşmesi biten Paulinho, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Jose Paulo Bezerra Maciel Júnior ya da bilinen adıyla Paulinho orta saha mevkiinde forma giyen Brezilyalı futbolcudur.

Paulinho kimdir?

Paulinho 2004 yılında Pão de Açúcar takımında futbola başladı. 2006 yılında Litvanya A Ligi takımlarından FC Vilnius takımına transfer olan Paulinho, çıktığı 38 maçta 5 gol attı. FC Vilnius'un 2. Lige düşmesi nedeniyle 2007 yılında kulüpten ayrılarak Polonya ligi takımlarından ŁKS Łódź'a transfer oldu. Burada 17 maça çıkan Paulinho 2008 yazında ilk kulübü Pão de Açúcar'a geri döndü. Burada geçirdiği başarılı bir sezonun ardından 2009 yılında Série B takımlarından Bragantino'ya transfer oldu.

Paulinho oynadığı takımlar

Corinthians

2009 yılında Bragantino'da oynadığı futbolla Corinthians takımının dikkatini çekti. 2010 yılında Corinthians'a transfer oldu. Corinthians formasıyla ilk golünü 30 Mayıs 2010 tarihinde Santos ile yapılan ve Corinthians'ın 4-2 kazandığı maçta attı. Paulinho, Corinthians takımıyla Série A ve Copa Libertadores'te forma giydi.

16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Chelsea ile oynanan Dünya Kulüpler Kupası final maçında forma giyerek kazanılan şampiyonlukta önemli paya sahip olmuştur. Paulinho, Corinthians formasıyla çıkmış olduğu toplam 86 maçta 20 gol atmıştır.

Tottenham Hotspur

Paulinho, 1 Haziran 2013 tarihinde 17 milyon sterlin karşılığında Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'a transfer oldu. Paulinho'nun Tottenham'a transferi gerek kendi kariyeri gerekse 2014 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası kadrosuna katılabilmesi için önemli bir adım oldu. 2017-2018 yılında 40 milyon € karşılığı Barcelona'ya transfer oldu. 2018'de eski kulübü GZ Evergrande'ye kiralandı, kiralama süresi bittiğinde GZ Evergrande'ye 42 milyon € bonservisle satıldı.

Uluslararası Kariyeri

Paulinho, millî formayı ilk kez 14 Eylül 2011 tarihinde Arjantin ile oynanan Superclásico de las Américas karşılamasında giydi.[8] İlk golünü ise 20 Eylül 2012 tarinde yine Superclásico de las Américas karşılaşmasında attı.

2013 Konfederasyon Kupası

Paulinho, 2013 yılında düzenlenen 2013 Konfederasyon Kupası'nın 23 kişilik Brezilya millî takımı kadrosuna seçildi. Bu turnuvada toplamda 2 gol attı ve turnuva sonunda en iyi üçüncü futbolcu olarak Bronz Top ödülünü kazandı.