PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hayvancılıkta dev bir atılım gerçekleştiriyor. Merkezin faaliyet göstereceği Acıpayam’daki 800 dönümlük arazide başlayan çalışmaları inceleyen Rektör Bağ, bu merkezle koordineli çalışması planlanan Doğa Bilimleri Fakültesinin müjdesini verdi.

PAÜ bilimsel temelli uygulamalı araştırmalar yaparak hayvancılıkta genetik kaynakların azalmasını önlemek ve yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk çalışmaları başladı.

Rektör Bağ, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gürkan Semiz ve proje ekibiyle birlikte Acıpayam’daki arazide incelemeler yaptı.

Arazinin fiziki durumunu yerinde inceleyen Rektör Bağ, Başkan Şevkan ve proje ekibiyle istişarelerde bulundu.







“Bölgemize ait olan hayvanların ıslahını gerçekleştireceğiz”

Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile arazide küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik ıslah çalışmalarının yürütüleceğini kaydeden Rektör Bağ, bu doğrultuda yakın zamanda arazide modern ve son teknoloji donatılmış tesislerin kurulacağını belirtti.

Rektör Bağ, “Bu arazi daha öncesinde Üniversitemize tahsis edilmiş olan 800 dönümlük bir arazi. Uzun yıllar hiçbir şey yapılmamış, burası da ‘Acaba ne yapılacak?’ sorularıyla merak konusu olmuş bir arazi. Biz burada Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında hem bilimsel araştırmalar yapacağız hem de bölgemize ait olan hayvanların ıslahını gerçekleştireceğiz. Şu anda da arazimizde yapacağımız çalışmaların ilk adımını traktörler vasıtasıyla gerçekleştirmeye başladık. Bu süreçte Başkanımız Hulusi Şevkan bizlere çok destek verdi ve destekler vermeye de devam edeceğini ifade etti. Ben bu anlamdaki katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.







Rektör Bağ’dan Acıpayam’a yeni fakülte müjdesi

Rektör Bağ, bu merkezle birlikte koordineli olarak çalışması planlanan yeni bir fakültenin de Acıpayam’a açılacağının müjdesini verdi. Rektör Bağ, konuşmasında şunları söyledi:

“Ziraat ve hayvancılık alanında eğitim verecek Doğa Bilimleri Fakültesini Acıpayam’a açmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda bir önerimiz var. Kurulacak fakültemizin de Meslek Yüksekokuluna yakın bir yerde olmasını planlıyoruz. Kurmayı planladığımız Doğa Bilimleri Fakültesi de buradaki arazimizle bütünleşik olarak çalışmalar yürütecek.”