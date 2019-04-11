0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

PAÜ’de Türkiye genelinde 4 üniversiteden biri oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan eğitim protokolleri kapsamında Türkiye’de, ‘İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Eğitimi’ verecek 4 üniversiteden biri de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) oldu.

11 Nisan 2019 Perşembe 17:11
PAÜ’de Türkiye genelinde 4 üniversiteden biri oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan eğitim protokolleri kapsamında Türkiye’de, ‘İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Eğitimi’ verecek 4 üniversiteden biri de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) oldu.


Başvuru yapan 21 üniversite arasından kabul gören 4 üniversiteden biri olan PAÜ, onaylanan bu protokol çerçevesinde toplumun her kesiminde oluşturması hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde etkili olmasına katkı sağlayacak.


PAÜ ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan ‘İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme’ işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 17:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun Cumhuriyet Başsavcısından "Rabia Naz" açıklaması
    1. Giresun Cumhuriyet Başsavcısından..
    2. Afyonkarahisar’da kadın polisler meme..
    3. Fransa'da eylemcilere daha ağır..
    4. İnşaat Sektörünün kalbi Erzurum’da..
    5. "İsrail'in yer aldığı forumlara..
    6. Sarıcaoğlu: “Ağa olmaya değil hizmete..
    7. THY, Hartum seferini iptali etti
    8. Kitap fuarında yazar yağmuru yaşanacak
    9. Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin..
    10. Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile..
    11. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal..
    12. Sağlık-Sen Şube Başkanı..
    13. Erdek’te “Bir Umut da Sen Ol” projesi
    14. ABD’den Julian Assange’a suçlama
    15. Kapatılan obruğun ardından yeni obruk..
    16. Fatih Sultan Mehmet dönemi..
    17. Yeni seçilen başkan, Belediye’deki..
    18. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    19. Kazada ağır yaralanan şahıs 7 gün..
    20. Wikileaks’in kurucusu Julian Assange,..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle..
    22. KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel..
    23. Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Milli uzlaşı..
    25. Bakan Dönmez: Heba edecek kadar zengin..
    26. GBC Başkanı Kurt’tan Emniyet Müdürü..
    27. İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı..
    28. PAÜ’de Türkiye genelinde 4..
    29. THY’nin Sudan seferleri iptal edildi
    30. Atakum’da ilk meclis
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı